Servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) acudieron la tarde de este jueves al cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas y Eje 2 Norte, donde está la Unidad Habitacional Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, tras el reporte del hallazgo de una persona sin vida dentro de una cisterna ubicada en una obra de demolición en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue localizado en el interior de la cisterna que forma parte del predio donde se realizan los trabajos de demolición del Hospital “Doctor González Castañeda”, inmueble del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El hallazgo fue confirmado por personal de Protección Civil de la Ciudad de México, quienes atendieron el llamado de los trabajadores de la obra y notificaron de inmediato a las autoridades ministeriales.

Al sitio arribaron peritos especializados en búsqueda e identificación de personas desaparecidas de la FGJCDMX, quienes realizaron las primeras diligencias para establecer la identidad de la víctima y las causas del fallecimiento.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México llevaron a cabo las maniobras de rescate del cuerpo, que se encontraba en el fondo de la cisterna, en una zona de difícil acceso dentro del área en demolición.

🚔🚨Servicios forenses de la Fiscalía de Justicia de la CDMX trabajan al interior de la demolición del Centro Hospitalario Doctor Gonzalo Castañeda, en la zona de Tlatelolco. De acuerdo con los primeros reportes policiales, se encontró a una persona sin vida dentro de la obra.… pic.twitter.com/T4kAQc0rAE — El Universal (@El_Universal_Mx) October 9, 2025

Mientras se desarrollaban los trabajos periciales y de recuperación, la obra continuó operando de manera parcial bajo supervisión de las autoridades, a fin de no obstaculizar las labores de investigación.

La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes resguardaron el perímetro y facilitaron el trabajo de los equipos de emergencia y de la fiscalía.

El cuerpo fue trasladado posteriormente al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) para realizar la necropsia de ley y determinar las causas exactas de la muerte.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha emitido un informe oficial sobre la identidad de la persona hallada ni las posibles circunstancias que derivaron en su fallecimiento.

dmrr/cr