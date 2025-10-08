La alcaldía Cuauhtémoc informó que el socavón registrado en la calle de Albino García 60, colonia Vista Alegre, donde un camión de basura quedó varado, se formó por la ruptura de una tubería central de aproximadamente 30 centímetros de diámetro.

Indicó que ya se llevan a cabo los trabajos de reparación y quedarán listos esta misma semana.

"A través de los diferentes análisis en la zona se determinó que se trató de una ruptura en la atarjea central de aproximadamente 30 centímetros de diámetro en la zona mencionada", señaló a EL UNIVERSAL.

Agregó que se llevó a cabo la inspección y localización precisa del punto de la ruptura mediante apertura de zanja.

Además, expuso, se realizaron trabajos de excavación manual y mecánica para exponer una tubería de agua potable dañada que fue la que ocasionó la ruptura.

Explicó que hasta el momento continúan los trabajos en la zona en el tramo averiado, para la instalación de nueva tubería de 30 centímetros de diámetro y revisar su buen funcionamiento.

Precisó que, una vez que concluyan estos trabajos, se rellenará y compactará para asfaltar el tramo dañado.

dmrr/cr