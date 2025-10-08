Más Información

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México

Farmacéuticas atendieron llamado a cumplir entrega de medicamentos: Eduardo Clark; pagos pendientes no deben ser excusa, dice

México enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20; ¿Cuándo será el partido por el pase a Semifinales?

Dictan prisión preventiva a "El Chuki", piloto aviador de "Los Chapitos"; se le acusa de tráfico y fabricación de armas

Corte resolverá sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; ejerce facultad para atraer el caso

Un se registró la mañana de este miércoles sobre la calle Albino García, entre Juan A. Mateos y Eje 3 Sur, en la colonia Vista Alegre, , donde un camión recolector de basura quedó atorado al colapsar el pavimento bajo su peso.

De acuerdo con reportes preliminares, el vehículo realizaba labores de recolección cuando , provocando que la parte trasera del camión quedara hundida dentro del hoyo. Vecinos alertaron a las autoridades al escuchar el estruendo y observar la unidad inclinada sobre la vía.

Los trabajadores de limpia resultaron ilesos Foto: Especial.
Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes realizaron maniobras de rescate del vehículo con apoyo de grúas de gran capacidad.

“Atendimos un rescate de vehículo en calle Albino García, colonia Vista Alegre, informamos que un camión de basura cayó en un socavón, sin lesionados. Servicio concluido”, informó la corporación a través de sus redes sociales oficiales.

Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) también acudió para realizar una revisión del terreno y determinar las causas del hundimiento.

Los trabajadores de limpia resultaron ilesos.

