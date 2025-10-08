Un nuevo socavón se registró la mañana de este miércoles sobre la calle Albino García, entre Juan A. Mateos y Eje 3 Sur, en la colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc, donde un camión recolector de basura quedó atorado al colapsar el pavimento bajo su peso.

De acuerdo con reportes preliminares, el vehículo realizaba labores de recolección cuando el asfalto cedió repentinamente, provocando que la parte trasera del camión quedara hundida dentro del hoyo. Vecinos alertaron a las autoridades al escuchar el estruendo y observar la unidad inclinada sobre la vía.

Los trabajadores de limpia resultaron ilesos Foto: Especial.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes realizaron maniobras de rescate del vehículo con apoyo de grúas de gran capacidad.

“Atendimos un rescate de vehículo en calle Albino García, colonia Vista Alegre, informamos que un camión de basura cayó en un socavón, sin lesionados. Servicio concluido”, informó la corporación a través de sus redes sociales oficiales.

Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) también acudió para realizar una revisión del terreno y determinar las causas del hundimiento.

