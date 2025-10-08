La alcaldía Cuauhtémoc invita a los vecinos de la demarcación a asistir a los eventos programados para este mes de octubre en distintas plazas públicas y casas de cultura, entre los que destacan exposiciones, conversatorios, clases de baile y talleres totalmente gratuitos.

En un comunicado, la alcaldía señaló que de la semana del 6 al 12 de octubre celebrará eventos con una gran variedad de actividades como exposiciones, conversatorios, clases de baile y talleres para toda la familia, los cuales son impulsados por la edil Alessandra Rojo de la Vega.

Detalló que esta oferta cultural cuenta con las exposiciones “Visión sobre una historia de México” en la casa de cultura Santa María la Ribera y la exposición “El espacio es el único ruido que puedes ver” de Rosa González Domínguez en la casa de cultura Alfonso Reyes, las cuales estarán disponibles hasta el 25 de octubre.

Lee también Aeropuerto capitalino firma convenio con la SSC CDMX para reforzar seguridad en la terminal aérea

Informó que el miércoles 8 de octubre se realizará el conversatorio “Cultura de Paz”, una plática sobre los derechos humanos en la casa de cultura Alfonso Reyes de 13:00 a 14:00 horas.

Igualmente, la casa de cultura Alfonso Reyes será la sede para la clase muestra y exhibición de Baile Aeróbico en un horario de 12:00 a 13:00 horas.

Para los amantes de la música, el viernes 10 de octubre se presentará el Ensamble Comunitario del Centro Histórico, CDMX a las 18:00 horas en la Plaza del Danzón.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL