La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, aseguró que la reciente clausura de un bar en la Zona Rosa y de un antro clandestino en la colonia Buenos Aires no tienen la finalidad de impedir que los jóvenes se diviertan, sino que buscan garantizarles su seguridad e integridad.

En entrevista con EL UNIVERSAL, comentó que las y los jóvenes tienen derecho a divertirse en ambientes sanos, pero no en lugares en los que su integridad esté en riesgo, como en una bodega que quería ser usada como antro en la colonia Buenos Aires.

“Por supuesto que no [buscamos impedir que los jóvenes se diviertan], al contrario, esta vez me tocó ser aguafiestas para muchos de los jóvenes, y muchos otros me daban las gracias porque se dieron cuenta que las bebidas estaban adulteradas, las mezclaban con alcohol etílico.

“Entonces, en absoluto, pero sí buscamos salvaguardar la vida de las y los jóvenes, hemos llegado a otras fiestas en donde pasan varias horas, salen y se tienen que ir al hospital por congestiones alcohólicas, justamente por estas irregularidades”, mencionó la edil.

“Entonces, se pueden divertir, por supuesto, de hecho nosotros impulsamos mucha cultura, conciertos, pero no podemos permitir que en bodegas existan lugares clandestinos, discotecas, clandestinas”.

Rojo de la Vega detalló que gracias a denuncias ciudadanas se enteraron que un antro clandestino iba a ser inaugurado el 3 de octubre en la colonia Buenos Aires, por lo que acudieron y evitaron una tragedia, pues en el lugar —que no contaba con medidas de protección civil, ni salidas de emergencia— había dos mil 500 menores de edad.

“Había galones de alcohol etílico, era un peligro total y eso hubiera podido acabar en una tragedia. El antro este era prácticamente una bodega con las ventanas oscuras. Gracias a la confianza que nos tienen los vecinos, y que nos llamaron a tiempo, la fiesta se convocaba a las 12:00 horas y nosotros llegamos puntualmente a las 13:00 horas, todo el equipo de la alcaldía: el área de de Seguridad, Gobierno, Protección Civil y tu servidora estuvimos ahí desalojando, con muchísima precaución, a los menores porque, aparte, las escaleras no tenían barandal y ya había jóvenes tomados.

“Entonces, pudo haber sido una tragedia, pero la evitamos porque se trabajó con mucha disciplina y con todos los protocolos”, destacó.

La alcaldesa subrayó que este lugar era completamente clandestino y que no contaba con ningún permiso, por lo que, después de desalojar a los menores, clausuraron este sitio y detuvieron a tres personas.

“Esperamos que la fiscalía haga su trabajo y que paguen las consecuencias de estos actos que son terribles. Yo, siendo mamá, no me imagino qué sentiría si mis hijos estuvieran en una fiesta así con alcohol adulterado y con muchísimo riesgo”, expresó.

En tanto, el pasado 2 de octubre se colocaron sellos de suspensión al antro Rico Club, ubicado en la Zona Rosa, por no cumplir con las medidas básicas de protección civil y seguridad, y por permitir el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad.

La alcaldesa recalcó que seguirán muy activos para atacar y suspender las fiestas clandestinas, pues buscan ser una alcaldía donde no haya impunidad y en donde todos se conduzcan conforme a derecho.

“Ya se acabaron estos gobiernos que, durante 12 años, fueron permisivos porque recibían mordidas por corruptos, esto se terminó y tienen que saber que para nosotras lo principal es la vida de las y los jóvenes”, enfatizó la edil.

Por último, pidió a los vecinos denunciar cualquier fiesta clandestina a los siguientes números telefónicos: 551496-8039 y 552330-1016.

“Por favor que lo hagan, que confíen en nosotros, que lo hagan a tiempo y que juntos hagamos una comunidad más sana, en donde nos divirtamos, que nuestros jóvenes salgan, convivan, pero no poniendo en riesgo sus vidas”, concluyó.