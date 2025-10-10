La jefa de gobierno, Clara Brugada, y el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, destacaron la reducción de la incidencia delictiva en las calles de la demarcación, durante la inauguración de los módulos rehabilitados en dicha alcaldía.

El edil puntualizó que la reducción de 27% en los delitos de alto impacto es gracias al trabajo coordinado con el Gobierno central y la colaboración con las fuerzas federales.

“Hemos bajado el índice delictivo y es gracias a que, con la jefa de Gobierno nos sentamos a revisar y ella personalmente analiza cada uno de los rubros que hay y establecemos la estrategia, por ejemplo, la Casa por Casa que nos instruyó, el patrullar más, el estar afuera de las escuelas, mercados, de las plazas comerciales, de nuestra Máxima Casa de Estudios (UNAM).

“Por eso hemos consolidado el que vayamos a la baja en el índice de inseguridad. Todo ello es gracias a la estrategia de la jefa de Gobierno”, indicó.

Clara Brugada, dijo que “quiero compartirles un dato importante y me da gusto decirlo: En Coyoacán se redujo 27% la incidencia delictiva. Eso significa que han bajado los delitos de alto impacto como el homicidio doloso, las lesiones por disparo de arma de fuego, el robo de vehículos, el robo a transeúntes con violencia, los delitos que tienen violencia y afectan a la población”.

Destacó la estrategia de seguridad y al equipo que está en Coyoacán.