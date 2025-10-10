Más Información
Alto el fuego en Gaza entra en vigor, afirma ejército israelí; crece esperanza para el final de la guerra
Revocan licencia y liquidan CIBanco, señalado por EU de posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero
"Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump", dice María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz
La mañana de este viernes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en las Líneas 7, A, 8 y 3, donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.
En la Línea 7, los reportes ciudadanos señalaron demoras prolongadas y congestión en las estaciones, usuarios en x dijeron: “Ni se paren en línea 7, no pasan trenes y ya hay gente esperando hasta las escaleras”, otro cuestionó: “¿Es para informar o desinformar? Porque en línea 7 llevamos 20 min esperando en Mixcoac”, otro más comentó: “Llevamos más de 10 min en el tren, en la estación Tacubaya, dirección El Rosario…”; ante las quejas, la cuenta oficial del Metro respondió: “Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 7, después de realizar revisión a un tren”.
En la Línea A también se registraron quejas por la lentitud del servicio: “Línea A también, tomen precauciones, 6 min para avanzar”, publicó un usuario, mientras otra agregó: “La Línea A ni hablar, nuevamente súper lenta y tan temprano”.
Lee también Clara Brugada estima que la reapertura hasta Observatorio de la Línea 1 del Metro será para 16 de noviembre
Usuarios de la Línea 8 reportaron trenes detenidos y recorridos lentos: “Muy lento línea A y línea 8, muévanlas”, escribió un pasajero, otros añadieron: “¿Por qué no avanza línea 8 en Cerro? No llueve, se tardó en pasar y está detenido?!” y “Porque tan lenta línea 8, no está lloviendo.”
En la Línea 3 también se reportaron demoras. “Servicio lento línea 3, ¿ustedes van a reponer descuentos? Uno sale con mucho más tiempo, no puede ser que no den un servicio fluido” y “¡Lleva 5 minutos en Zapata, no avanza” reclamaron usuarios en redes sociales!
Lee también Clima CDMX: Prevén lluvias fuertes la tarde de este viernes, 10 de octubre
maot