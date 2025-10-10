La mañana de este viernes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en las Líneas 7, A, 8 y 3, donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea 7, los reportes ciudadanos señalaron demoras prolongadas y congestión en las estaciones, usuarios en x dijeron: “Ni se paren en línea 7, no pasan trenes y ya hay gente esperando hasta las escaleras”, otro cuestionó: “¿Es para informar o desinformar? Porque en línea 7 llevamos 20 min esperando en Mixcoac”, otro más comentó: “Llevamos más de 10 min en el tren, en la estación Tacubaya, dirección El Rosario…”; ante las quejas, la cuenta oficial del Metro respondió: “Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 7, después de realizar revisión a un tren”.

En la Línea A también se registraron quejas por la lentitud del servicio: “Línea A también, tomen precauciones, 6 min para avanzar”, publicó un usuario, mientras otra agregó: “La Línea A ni hablar, nuevamente súper lenta y tan temprano”.

Usuarios de la Línea 8 reportaron trenes detenidos y recorridos lentos: “Muy lento línea A y línea 8, muévanlas”, escribió un pasajero, otros añadieron: “¿Por qué no avanza línea 8 en Cerro? No llueve, se tardó en pasar y está detenido?!” y “Porque tan lenta línea 8, no está lloviendo.”

En la Línea 3 también se reportaron demoras. “Servicio lento línea 3, ¿ustedes van a reponer descuentos? Uno sale con mucho más tiempo, no puede ser que no den un servicio fluido” y “¡Lleva 5 minutos en Zapata, no avanza” reclamaron usuarios en redes sociales!

