El senador Gerardo Fernández Noroña confirmó que a partir de este jueves se separará de su escaño por 12 días para atender tareas que requieren de tiempo completo.
En conferencia de prensa, el legislador explicó que viajará a Palestina este miércoles y regresará el 2 de noviembre.
