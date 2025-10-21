El senador Gerardo Fernández Noroña confirmó que a partir de este jueves se separará de su escaño por 12 días para atender tareas que requieren de tiempo completo.

En conferencia de prensa, el legislador explicó que viajará a Palestina este miércoles y regresará el 2 de noviembre.

nro/apr