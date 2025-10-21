Más Información

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que esperaba cerrar un "buen" acuerdo comercial con su par de , Xi Jinping, en una cumbre regional la próxima semana, aunque advirtió que la reunión entre ambos podría ser cancelada.

Trump ha cambiado repetidamente de opinión sobre reunirse con Xi en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur desde que anunció por primera vez el encuentro.

"Vamos a tener un acuerdo justo, y creo que vamos a tener una reunión muy exitosa. Ciertamente, hay mucha gente que está esperando esto", dijo Trump durante un almuerzo con senadores republicanos en la Casa Blanca.

Pero luego agregó: "Tal vez no suceda. Pueden ocurrir cosas donde, por ejemplo, tal vez alguien diga 'no quiero reunirme. Es demasiado desagradable'".

Trump anunció por primera vez el 19 de septiembre que se iba a reunir con Xi en Corea del Sur, lo que significaría el primer encuentro entre ambos dirigentes desde el regreso del magnate a la Casa Blanca, y que tenía previsto viajar a China a principios del próximo año.

Pero el 10 de octubre amenazó con cancelar ese encuentro con Xi y aumentar los aranceles de las importaciones chinas después de que Beijing impusiera restricciones a la exportación de minerales de tierras raras.

El presidente de Estados Unidos ha suavizado su postura. El lunes dijo de nuevo que se reunirán y que su viaje a China "a principios del próximo año" estaba "más o menos fijado".

Xi no es el único líder con el que el Trump ha mostrado un cambio de actitud recientemente.

El pasado jueves dijo que se reunirá con el líder ruso, Vladimir Putin, en Budapest, en dos semanas para discutir la .

Pero la Casa Blanca dijo el martes que no hay planes para un encuentro "en el futuro inmediato".

