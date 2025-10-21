El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que esperaba cerrar un "buen" acuerdo comercial con su par de China, Xi Jinping, en una cumbre regional la próxima semana, aunque advirtió que la reunión entre ambos podría ser cancelada.

Trump ha cambiado repetidamente de opinión sobre reunirse con Xi en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur desde que anunció por primera vez el encuentro.

"Vamos a tener un acuerdo justo, y creo que vamos a tener una reunión muy exitosa. Ciertamente, hay mucha gente que está esperando esto", dijo Trump durante un almuerzo con senadores republicanos en la Casa Blanca.

Pero luego agregó: "Tal vez no suceda. Pueden ocurrir cosas donde, por ejemplo, tal vez alguien diga 'no quiero reunirme. Es demasiado desagradable'".

Lee también Siempre sí: Trump confirma que se reunirá con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur

Que sí, que no, los titubeos de Trump para reunirse con Xi y Putin

Trump anunció por primera vez el 19 de septiembre que se iba a reunir con Xi en Corea del Sur, lo que significaría el primer encuentro entre ambos dirigentes desde el regreso del magnate a la Casa Blanca, y que tenía previsto viajar a China a principios del próximo año.

Pero el 10 de octubre amenazó con cancelar ese encuentro con Xi y aumentar los aranceles de las importaciones chinas después de que Beijing impusiera restricciones a la exportación de minerales de tierras raras.

El presidente de Estados Unidos ha suavizado su postura. El lunes dijo de nuevo que se reunirán y que su viaje a China "a principios del próximo año" estaba "más o menos fijado".

Xi no es el único líder con el que el Trump ha mostrado un cambio de actitud recientemente.

Lee también Trump se reunirá con Putin en Budapest para negociar fin de guerra en Ucrania; encuentro sería en dos semanas

El pasado jueves dijo que se reunirá con el líder ruso, Vladimir Putin, en Budapest, en dos semanas para discutir la guerra en Ucrania.

Pero la Casa Blanca dijo el martes que no hay planes para un encuentro "en el futuro inmediato".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc