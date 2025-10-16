Más Información
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Budapest, para intentar poner fin a la guerra en Ucrania, pero no detalló la fecha exacta.
"Hemos decidido que una reunión de nuestros asesores de alto nivel tendrá lugar la próxima semana. Las primeras reuniones estarán dirigidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, por parte de Estados Unidos, junto con otras personas aún por designar. Se elegirá un lugar", anunció en su red Truth Social.
"Luego, el presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar ya acordado, Budapest, en Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra 'sin gloria' entre Rusia y Ucrania", escribió el presidente estadounidense.
mcc