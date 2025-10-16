La Unión Europea presentó un plan destinado a garantizar que Europa pueda defenderse de ataques externos para finales de la década, mientras crece la preocupación de que Rusia ya está sondeando las defensas del bloque.

Una de las prioridades sería establecer defensas contra drones para detectar, rastrear e inutilizar drones no autorizados, tras una serie de preocupantes violaciones del espacio aéreo en toda Europa durante el último mes, algunas cerca de las fronteras de Europa con Rusia, Bielorrusia y Ucrania.

Esta Iniciativa Europea de Defensa contra Drones sería una parte clave de un esquema más amplio denominado Vigilancia del Flanco Oriental para fortalecer las defensas a lo largo de la frontera oriental de Europa en tierra, en los mares Báltico y Negro y en el aire, así como contra ataques híbridos.

El objetivo es que ambos estén operando para diciembre del próximo año, con el sistema de drones completamente funcional a finales de 2027, y la Vigilancia del Flanco Oriental en pleno funcionamiento para finales de 2028. También se desarrollarían escudos aéreos y espaciales separados sobre Europa.

“En los próximos años, debe haber un gran aumento de las capacidades de defensa europeas”, afirmó la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, al presentar el plan de la Comisión Europea.

“Rusia no tiene capacidad para lanzar un ataque contra la Unión Europea hoy, pero podría prepararse en los próximos años. El peligro no desaparecerá, incluso si la guerra en Ucrania termina”, dijo a los periodistas.

Líderes de la UE a favor del plan de defensa de la región

La comisión presentará su Hoja de Ruta de Preparación para la Defensa 2030 (esencialmente una lista de verificación de equipos que los gobiernos nacionales deben comprar y plazos que deben respetar en los próximos cinco años) a los 27 líderes de la UE para que den su opinión en una cumbre en Bruselas la próxima semana.

Los primeros indicios son positivos. El tema fue discutido por los líderes en Copenhague a principios de octubre, y sus posiciones sobre cómo responder a los incidentes atribuidos a Rusia se han endurecido.

“Los europeos deben asumir más responsabilidad por su cuenta en la capacidad de defensa”, dijo el jueves el canciller alemán Friederick Merz, horas antes de que se presentara la “hoja de ruta”. “Europa debe coordinarse más estrechamente y actuar con más determinación, y rápidamente”.

El plan requerirá un financiamiento sustancial y los presupuestos son ajustados.

La comisión estima que el gasto en defensa de la UE este año totalizará alrededor de 392 mil millones de euros (457 mil millones de dólares), casi el doble de la cantidad de hace cuatro años, antes de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania.

Cree que probablemente se necesitarán gastar unos 3,4 billones de euros (4 billones de dólares) en defensa durante la próxima década. Para ayudar, tiene la intención de proponer aumentar el presupuesto a largo plazo de la UE para defensa y espacio a 131 mil millones de euros (153 mil millones de dólares).

Un presupuesto separado para mejorar la velocidad con la que los ejércitos pueden mover su equipo a través de Europa (mediante trabajos en carreteras y puentes, así como en puertos aéreos y marítimos) también se incrementaría 10 veces, a 17 mil 600 millones de euros (20 mil 500 millones de dólares).

Plazos del plan de defensa de la UE

El objetivo general de la hoja de ruta de Preparación 2030 es alentar a los países miembros a decidir quién entre ellos debería liderar qué proyectos, y ponerlos en marcha dentro de los primeros seis meses del próximo año.

Al menos el 40% de las compras militares tendrían que hacerse conjuntamente (reduciendo costos y alentando a los países a usar armas y estándares interoperables) para finales de 2027.

Los proyectos, contratos y financiamiento en “capacidades críticas” (drones o satélites, por ejemplo) tendrían que resolverse para finales de 2028, con todo el proceso finalizado dos años después.

Otra parte clave del plan es proporcionar garantías de seguridad para Ucrania.

“Ucrania sigue siendo la primera línea de defensa de Europa”, dijo Kallas. “La garantía de seguridad más fuerte es una fuerte industria de defensa ucraniana y un fuerte ejército ucraniano”.

Señaló que un objetivo es “establecer una alianza de drones con Ucrania a principios del próximo año”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

