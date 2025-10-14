La ONU denunció que Rusia bombardeó uno de sus convoyes de ayuda humanitaria en el sur de Ucrania, un ataque en el que las autoridades locales no reportaron ningún herido.

"Este tipo de ataques son totalmente inaceptables. Los trabajadores humanitarios están protegidos por el derecho humanitario internacional y jamás deberían ser objeto de ataques", declaró en un comunicado Matthias Schmale, coordinador de ayuda humanitaria de la ONU para Ucrania.

El ataque contra un convoy de cuatro camiones se produjo en la región meridional de Jersón, en la localidad de Bilozerka, situada cerca de la línea del frente en este sector, donde los disparos mortales entre ambos bandos son casi diarios.

Según el gobernador ucraniano de la región, Oleksandr Prokudin, el ejército ruso atacó deliberadamente con drones y artillería un convoy de camiones de la ONU debidamente identificados.

Una foto difundida por Prokudin en Telegram mostraba un camión accidentado y humeante con las letras WFP (siglas en inglés del Programa Mundial de Alimentos).

"Es un milagro que nadie resultase herido", indicó el gobernador.

El convoy transportaba, entre otras cosas, un lote de 800 paquetes individuales "que contenían artículos esenciales para personas mayores, mujeres y niñas", explicó Jacqueline Mahon, una responsable del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), contactada por AFP.

"La región cuenta con una proporción muy elevada de personas mayores" que debido a la violencia no pueden desplazarse "y dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir", agregó.