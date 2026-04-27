Ariel Moutsatsos, corresponsal y Jefe del Buró de N+ en Estados Unidos (Televisa Univisión), narró en entrevista con EL UNIVERSAL cómo vivió el atentado fallido en contra del presidente republicano Donald Trump el pasado sábado, durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca.

Más allá de la incertidumbre de la escena y la necesidad de ponerse a salvo, Moutsatsos sintió un impulso periodístico de cubrir el hecho, con ese “chip de ponerse a reportear” que tienen las personas que se dedican a la prensa.

“En lugar de nada más cubrirnos, en lugar de nada más estar debajo de la mesa, de inmediato encendimos los teléfonos, desplegamos de manera unificada todos nuestros recursos”, recordó.

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“No me puedo sentir más orgulloso de la reacción que necesitábamos, que tuvimos en general todo el equipo de N+ y de Televisa Univisión [...] Todos nos pusimos de inmediato a dividirnos el trabajo, a ver cómo le hacíamos para reportear y reportar”, agregó.

De acuerdo con el periodista, ante la crisis inoportuna los distintos corresponsales que acudieron a la cena se turnaron para realizar una cobertura oportuna del suceso, en donde destacó que un Ejecutivo de alto nivel momentáneamente le arrebató el teléfono y fungió como camarógrafo.

“Ni en momentos tan críticos como estos nos quedamos escondidos bajo la mesa. Simplemente tomamos un poco de aire y salimos a reportar lo que acaba de suceder. Eso me llena de emoción y de orgullo”, aseguró.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, en conferencia en la Casa Blanca, el 25 de abril de 2026. FOTO: MANDEL NGAN. AFP

El Jefe del Buró de N+ en EU pidió considerar que las expectativas en esta cena de corresponsales eran altas, debido a que Trump había decidido, desde su primera gestión, no asistir a este evento por su narrativa de distanciamiento, de crítica y hasta de ofensa contra la prensa en general.

“Las expectativas subieron porque no se sabía si en su discurso iba a cargar contra la prensa otra vez o iba a hacer un discurso en donde buscar la unidad [...] Eso ya le daba una característica muy especial y una importancia tanto para la prensa y para quienes cubrimos la Casa Blanca”, compartió.

Sin embargo, resaltó que pese a la presencia inédita del Mandatario federal estadounidense, en los protocolos de seguridad no hubo “realmente ninguna cosa muy diferente de las otras cenas que habíamos visto”.

Miembros del Servicio Secreto de EU se ven en el escenario tras disparos en el salón de baile del hotel Hilton. ALEX BRANDON. AP

Filtros de seguridad, sin cambios significativos

El reportero, quien ha acudido durante casi una década a la cena de corresponsales, expuso que no notó ningún cambio significativo en el desarrollo del evento ni en los puntos acceso o arcos, lo que revela que “la seguridad a lo mejor no estuvo tan reforzada como debería”.

“El boleto no es ningún instrumento biométrico ni tiene ninguna medida tecnológica que yo sepa. Es una cartulina, muy bonita, que dice el evento, la dirección y el número de mesa que te toca”, indicó.

Moutsatsos señaló que este boleto nunca ha sido personalizado y que, además, para ingresar al lobby no se solicita ninguna identificación, hecho que consideró importante porque en los eventos donde va a estar el presidente Trump, dijo, le piden a la prensa acreditarse.

Después del ingreso principal, recordó que se deben cruzar tres o cuatro arcos de seguridad, conocidos como “magnetométricos”, en donde le hicieron revisiones con la seguridad al estilo de un aeropuerto, con máquinas de rayos X.

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“Esta revisión, en mi experiencia, fue correcta. Y tan fue correcta que allí es donde detuvieron y allí es hasta donde pudo llegar el atacante, que hoy está acusado de tres cargos, entre ellos ni más ni menos que intento de asesinar al presidente de Estados Unidos”, añadió.

“Siendo que iba a estar por primera vez el presidente Donald Trump, con dos atentados previos en contra de su vida, uno pensaría que el Servicio Secreto estipuló [acciones más completas]. No sé si lo hizo o no, pero al menos visiblemente no”, alertó.

Ariel Moutsatsos, corresponsal y Jefe del Buró de N+ en Estados Unidos (Televisa Univisión), cubrió en vivo el atentado contra Donald Trump durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca. Foto: Cortesía

Trump, “en uno de los puntos más bajos”

Para Ariel Moutsatsos, el sentimiento en la ciudadanía de Estados Unidos tras este suceso es de condena a la violencia, en un contexto rumbo a elecciones intermedias en el que que la polarización cada vez crece más.

“Tomando en cuenta la historia política de Donald Trump, está en uno de los puntos más bajos [de su gobierno], comparable quizás con el día del intento de insurgencia en el Capitolio del 6 de enero de 2021”, consideró.

Por ello, explicó que el sentimiento del país es que este tiroteo abona a los brotes de violencia, a la división política y, por supuesto, a un malestar generalizado cuando se trata de hablar del gobierno estadounidense.

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En ese sentido, resaltó que la popularidad del presidente está implicada y que, actualmente, según encuestas de medios como The New York Times o The Economist, sus índices apenas alcanzan el 39% de aprobación.

No obstante, advirtió que ambos bandos, republicanos y demócratas, han intentado aprovechar la coyuntura para abonar a la división que existe en la sociedad de Estados Unidos y adjudicar el atentado a sus rivales políticos.

El movimiento Make America Great Again (MAGA), dijo, ha responsabilizado a una supuesta izquierda radical mientras que, por el contrario, los demócratas condenan una presunta derecha radical.

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