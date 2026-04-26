Más Información

Trump libra incidente de tiroteo en EU

Trump libra incidente de tiroteo en EU

Una crónica desde dentro; Raymundo Riva Palacio narra incidente de tiroteo en cena de corresponsales

Una crónica desde dentro; Raymundo Riva Palacio narra incidente de tiroteo en cena de corresponsales

Profesor del mes y diseñador de videojuegos: ¿Quién es Cole Tomas Allen, el hombre que irrumpió en la cena de corresponsales de EU?

Profesor del mes y diseñador de videojuegos: ¿Quién es Cole Tomas Allen, el hombre que irrumpió en la cena de corresponsales de EU?

Neutralidad del INE, a prueba en la era 4T por elección de Consejo General, analistas

Neutralidad del INE, a prueba en la era 4T por elección de Consejo General, analistas

Supernova Genesis 2026: Horario y dónde ver EN VIVO las peleas en la Arena Ciudad de México, HOY 26 de Abril

Supernova Genesis 2026: Horario y dónde ver EN VIVO las peleas en la Arena Ciudad de México, HOY 26 de Abril

Claudia Sheinbaum inaugura el Tren Felipe Ángeles; arranca ruta Buenavista-AIFA con viaje de 45 minutos

Claudia Sheinbaum inaugura el Tren Felipe Ángeles; arranca ruta Buenavista-AIFA con viaje de 45 minutos

Continúa Fase I de contingencia ambiental en el Valle de México; autoridades mantienen medidas por altos niveles de ozono

Continúa Fase I de contingencia ambiental en el Valle de México; autoridades mantienen medidas por altos niveles de ozono

Abaratan diésel tras amenaza fiscal

Abaratan diésel tras amenaza fiscal

Enfrenta México una crisis forense sin precedentes

Enfrenta México una crisis forense sin precedentes

Sheinbaum dice que en su mañanera del lunes informará sobre ingreso de agentes de la CIA a México; realiza visita a Hidalgo

Sheinbaum dice que en su mañanera del lunes informará sobre ingreso de agentes de la CIA a México; realiza visita a Hidalgo

"Vivimos en un mundo vertebrado por el capitalismo": entrevista a Viva Belgrado

"Vivimos en un mundo vertebrado por el capitalismo": entrevista a Viva Belgrado

Dos cantinas en el axis mundi

Dos cantinas en el axis mundi

El presidente estadounidense, y los demás asistentes a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en un hotel en Washington, fueron evacuados el sábado por la noche tras escucharse disparos.

Medios estadounidenses, como The New York Post, CNN y CBS News, reportaron que el sospechoso en el incidente de afuera de la cena de corresponsales de la Casa Blanca es un maestro de profesión.

El sospechoso era un educador que recibió el premio al "Profesor del Mes" en Torrance, California, en 2024, informó CBS News.

Lee también

¿Qué ocurrió en el salón de la gala?

Se oyeron disparos después del discurso de bienvenida durante la cena de gala que tenía lugar en el hotel Hilton de , según periodistas de la AFP y otros testigos.

Equipos de seguridad, con las armas desenfundadas, tomaron posiciones en el escenario donde Donald Trump estaba sentado junto a su esposa Melania, el vicepresidente, , y otros altos cargos, que fueron evacuados rápidamente.

Cientos de invitados, vestidos de gala en el salón de baile, se refugiaron debajo de las mesas y, más tarde, se dirigieron al vestíbulo del hotel y luego al exterior. El evento fue suspendido.

Lee también

Las autoridades señalaron que ningún dignatario ni invitado resultó herido.

¿Cómo se desarrolló el tiroteo?

Según las autoridades, un "tirador solitario" forzó un control de seguridad en el vestíbulo del hotel, justo a las puertas del donde se celebraba la cena, hacia las 20H36 (00H36 GMT).

Trump difundió en su plataforma Truth Social unas imágenes que parecen mostrar al abalanzándose sobre el control antes de ser reducido por los agentes.

Lee también

"Iba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos", declaró a la prensa el jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana, Jeffery Carroll.

Las fuerzas del orden intercambiaron con el sospechoso y "neutralizaron a este individuo".

Un agente uniformado del recibió un impacto en el chaleco antibalas y fue trasladado al hospital, pero se encontraba en buen estado, precisó Carroll.

Lee también

El sospechoso no fue alcanzado por los disparos, pero fue llevado a un hospital para ser examinado. Está bajo custodia y debe comparecer el lunes ante un tribunal federal.

En el lugar se encontraron un fusil y casquillos, indicó el director del FBI, , quien añadió que el Buró Federal de Investigación estaba tomando declaración a testigos en el marco de sus pesquisas.

¿Quién es el sospechoso?

Trump difundió fotos del detenido, sin camisa y esposado, boca abajo sobre una alfombra, en lo que parece ser el vestíbulo del Hilton.

Lee también

Las autoridades aún no han confirmado públicamente su identidad, pero según medios estadounidenses se trata de un hombre de 31 años, Cole Tomas Allen, originario de Torrance, California.

Un fotógrafo de la AFP vio a agentes del frente a una vivienda de esa ciudad, tarde en la noche del sábado.

El perfil de LinkedIn de "Cole Allen", cuya foto parece corresponderse con la de las imágenes difundidas por Trump, lo presenta como ingeniero mecánico, informático, desarrollador de y profesor.

Lee también

Sobre la base de información preliminar, "creemos que era uno de los huéspedes del hotel", declaró Carroll a los periodistas.

El detenido es considerado el único sospechoso en este caso.

Actualmente, pesan sobre él dos cargos: uso de un en la comisión de un delito violento y agresión a un agente federal con un arma peligrosa, precisó la fiscal federal, Jeanine Pirro.

Lee también

Podrían presentarse más cargos a medida que avance la .

"Mi impresión es que se trataba de un lobo solitario", afirmó Trump, y agregó que aún no se ha establecido la motivación del sospechoso, pero que cree que está "enfermo".

¿Hubo fallos de seguridad?

Han surgido interrogantes sobre el de la recepción y sobre cómo pudo introducirse un arma en el hotel.

Lee también

Asistentes al acto señalaron que se había instalado un arco de detección de metales a la entrada del salón de baile, pero que no existía un control de este tipo antes ni en la propia entrada del hotel.

Trump declaró en un primer momento que no se trataba de "un edificio particularmente seguro", pero posteriormente afirmó que el tirador no había llegado a entrar en el salón de baile donde se celebraba el evento, el cual era "muy, muy seguro".

El control que el sospechoso intentó forzar se encontraba "justo a las puertas del ", señalaron las autoridades.

Lee también

"Gracias a que (los agentes de) ese control hicieron su trabajo, nadie resultó herido", subrayó Pirro.

"Revisaremos las grabaciones de todo el hotel para averiguar cómo entró el arma, cómo llegó hasta aquí", añadió Carroll.

Según Trump, los servicios de seguridad hicieron "un trabajo mucho mejor que en Butler", el lugar donde fue blanco de un intento de en 2024 durante un mitin de campaña en el estado de Pensilvania.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

ALERTA: habrá pago DOBLE en mayo para pensionados; esta es la FECHA exacta del depósito. Foto: Especial

ALERTA: habrá pago DOBLE en mayo para pensionados; esta es la FECHA exacta del depósito

¿Tu banco te llamó? La alerta de la Condusef sobre voces de IA que simulan ser gerentes para robarte el NIP. Foto: Especial

¿Tu banco te llamó? La alerta de la Condusef sobre voces de IA que simulan ser gerentes para robarte el NIP

Visa americana. Foto: ChatGPT

Tips para lograr que te aprueben la visa americana en el primer intento: Guía clave

Pasaporte mexicano. Foto: iStock

¿Vas a sacar el pasaporte mexicano? Estos son los precios actualizados 2026 y sus vigencias

Iconic Universal Studios Hollywood Globe/iStock/ Ekaterina Chizhevskaya

Cuánto cuesta ir a Universal Hollywood Studios en 2026 y cuáles son sus atracciones imperdibles