Washington.— “¡Hágase a un lado, señor!”, gritó alguien tras la amenaza en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, a la que acudían el presidente Donald Trump y otros altos dirigentes estadounidenses. Otros gritaban que se agacharan.

Desde una esquina, comenzó un cántico de God Bless America cuando Trump era escoltado fuera del escenario. Cayó brevemente —al parecer tropezó— y fue ayudado a levantarse por agentes del Servicio Secreto.

Los agentes y otras autoridades irrumpieron en el salón de banquetes del Washington Hilton cuando cientos de invitados que cenaban ensalada de guisantes de primavera y burrata se escondían debajo de las mesas. Jadeos audibles resonaron por el salón de baile cuando los invitados se dieron cuenta de que algo estaba ocurriendo. Cientos de periodistas se pusieron al teléfono para transmitir información.

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Algunos entre la multitud informaron haber escuchado lo que creían que fueron de cinco a ocho disparos. Miembros de la Guardia Nacional tomaron posición dentro del edificio cuando se permitía a la gente salir, pero no volver a entrar. La seguridad afuera también era extremadamente estricta.

Momentos después de lo que parecían disparos, se escucharon gritos de “¡No se levanten!” y “¡Al suelo!”, mientras los invitados, entre ellos corresponsales, funcionarios de la administración Trump y algunos miembros de su gabinete, se ponían a salvo.

En medio del caos, el presidente fue rápidamente rodeado por personal del Servicio Secreto, con las armas desenfundadas, y rápidamente lo sacaron del escenario y lo llevaron a través de una cortina trasera mientras la multitud se agachaba en estado de shock.

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Miembros de las fuerzas del orden al detener a un sospechoso durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Foto: Alex Brandon/AP

Entre los asistentes se encontraban Trump, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio, y muchos otros dirigentes del gobierno de Trump.

También se vio salir apresuradamente del salón de baile al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., cuyo tío, el presidente John F. Kennedy, fue abatido por la bala de un asesino en Dallas, Texas, en 1963.

Alexandra Ingersoll, corresponsal de One America News, dijo a AFP que estaba dentro del salón cuando comenzó el alboroto y vio cómo el Servicio Secreto entraba en acción para proteger al presidente. “Simplemente me agaché debajo de la mesa y pensé: ‘No voy a arriesgarme’”, dijo a la AFP. “No sabía si habían neutralizado al atacante ni qué estaba pasando”.

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A los asistentes se les vio abrazándose, haciendo llamadas, enviando mensajes de texto a amigos y seres queridos, y a sus agencias de noticias.

Más tarde, el Servicio Secreto dijo en un comunicado que estaba investigando un tiroteo cerca del perímetro principal de control de seguridad del evento.

“El presidente y la primera dama están a salvo, junto con todas las personas bajo protección”, dijo la agencia. “Una persona se encuentra detenida”.

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Alrededor de las 20:40 horas (00:40 GMT), un reportero de la AFP vio a agentes de policía corriendo por las calles que rodean el Hilton, levantando barreras, desviando a los transeúntes hacia otras calles y despejando los autos de la zona lo más rápido posible.

Un helicóptero sobrevolaba la zona. Unos minutos más tarde, una caravana salió del Hilton en dirección a la Casa Blanca, donde el presidente dio una conferencia más tarde.

Por lo general, el hotel Hilton, donde la cena se ha celebrado durante años, permanece abierto a los huéspedes habituales durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, y la seguridad típicamente se ha centrado en el salón de baile y no en el hotel en general, con poco control para las personas que no entran a la cena en sí. En años anteriores, eso ha creado oportunidades para interrupciones en el vestíbulo y otros espacios públicos, incluidas protestas. Agencias

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