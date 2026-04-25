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El pasado viernes se reportaron dos ataques con explosivos en el departamento del Valle del , el primero fue dirigido al contra el Batallón Pichincha en Cali, unidad del Ejército colombiano, y el segundo registrado, fue contra las instalaciones militares en el suroeste del país.

El alcalde, Alejandro Eder, aseguró que la ciudad "está bajo una ofensiva criminal" y pidió mayor coordinación institucional para enfrentar a los responsables en una región estratégica del suroeste del país donde operan disidencias de las antiguas FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras organizaciones criminales.

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El tercer ataque, se perpetro este sábado en El Túnel zona perteneciente al municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, , donde hasta el momento se han registrado 14 muertos.

Las autoridades del departamento de Cauca han atribuido dichos ataques a los disidentes de la guerrilla de las FARC, quienes en 2016 no aceptaron al acuerdo de paz acordado, donde presuntos guerrilleros lanzaron un cilindro cargado con explosivos que cayó sobre un autobús que circulaba por ese sector.

Tras los hechos ocurridos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró este sábado que reforzaron la presencia militar y policial en la zona para hacer frente a los ataques.

A través de su cuenta en X el Gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, informó que fue junto con el ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez, declarado que durante las últimas horas se han registrado acciones en El Túnel, El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda.

"Esto es una ofensiva directa contra la vida, contra un pueblo indefenso. No vamos a permitir que los violentos sigan imponiendo el miedo y desafiando al Estado. Estamos actuando y atendiendo esta situación con toda nuestra capacidad."

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De igual manera, reporto esta tarde, que han sido confirmadas 14 personas muertas y más de 38 personas heridas, entre ellas 5 menores de edad.

"Evidenciamos una afectación muy grave a la infraestructura vial del departamento, especialmente sobre la vía Panamericana", declaro en su cuenta de X @OctavioGuzmanGu

Hasta el momento, el no ha dado alguna declaración ante los hechos ocurridos.

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