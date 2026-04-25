Jerusalén.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó este sábado al Ejército atacar "con contundencia" al grupo chií Hezbolá en el Líbano.

"El primer ministro Netanyahu ha ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que ataquen con contundencia los objetivos de Hezbolá en el Líbano", dijo su oficina en un breve mensaje.

El anuncio se produce después de que este sábado el Ejército israelí reportara dos proyectiles y un dron lanzados desde el Líbano hacia territorio israelí, lo que calificó como una "flagrante violación" por parte el grupo chií Hezbolá del alto el fuego vigente, en el que se producen a diario ataques israelíes en territorio libanés.

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En otro comunicado, el Ejército israelí informó que sigue atacando infraestructuras de Hezbolá en el sur del Líbano, incluyendo un depósito de armas.

"Las FDI continuarán actuando con contundencia contra las amenazas dirigidas contra la población civil israelí y sus soldados, de acuerdo con las directrices del alto mando político", dice la nota, publicada antes del anuncio de Netanyahu.

Al menos cuatro personas murieron este sábado en dos ataques aéreos israelíes contra un camión y una motocicleta en una ciudad del sur del Líbano, pese a la tregua de tres semanas anunciada por Estados Unidos el viernes de madrugada.

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El Ejército israelí advirtió además hoy a los libaneses desplazados del sur del país que no vuelvan a sus hogares en unas aproximadamente sesenta localidades porque sus tropas continúan posicionadas allí, e informó de que durante el fin de semana (que en Israel cae en el viernes y sábado) sus tropas mataron a más de 15 presuntos miembros de Hezbolá en el sur del Líbano, donde mantienen una franja ocupada.

Según las autoridades sanitarias del Líbano, al menos 2.491 personas han muerto y otras 7.719 han resultado heridas en ese país por ataques de Israel desde que Hezbolá volviera a lanzar proyectiles contra Israel a partir del 2 de marzo, en respuesta a los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán emprendidos a finales de febrero.

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