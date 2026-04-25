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El Comando Central de Estados Unidos () interceptó un buque de la llamada "flota sombra" sancionada y lo escoltó de regresó hacia

"Ayer, el M/V Sevan estuvo entre 19 buques de la “flota sombra” sancionados por el por actividades relacionadas con el transporte de miles de millones de dólares en energía iraní, productos de petróleo y gas, incluidos propano y butano, a mercados extranjeros", informó el Centcom.

Añadió que "hoy temprano, el Sevan fue interceptado en el mar Arábigo por un helicóptero de la Marina de EU proveniente del destructor de misiles guiados USS Pinckney (DDG 91), y el buque mercante está cumpliendo actualmente con las indicaciones de las fuerzas militares de EU para regresar a Irán bajo escolta".

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En un mensaje en X, que acompaña con una foto, mencionó que "las fuerzas de EU continúan haciendo cumplir las sanciones de EU e implementando plenamente el bloqueo contra los buques que entran o salen de los puertos iraníes. 37 buques han sido redirigidos desde el inicio del bloqueo".

Durante semanas, el presidente ha oscilado entre amenazas de desatar ataques importantes contra la infraestructura de Irán —en un momento dado, llegó a amenazar con acabar con “toda una civilización”— e intentos de negociar un acuerdo sobre su programa nuclear y otras disputas que se remontan a décadas.

Esta semana prorrogó un alto el fuego, pero indicó que mantendría un bloqueo naval de Estados Unidos sobre los puertos iraníes. El miércoles prometió atacar las lanchas rápidas iraníes en el estrecho de Ormuz, que Teherán ha estrangulado de facto desde el inicio de la guerra, lo que desató una crisis energética mundial.

Irán no ha dado ninguna señal pública de que esté dispuesto a hacer concesiones sobre su programa nuclear, sus misiles balísticos o su apoyo a aliados regionales. Sostiene que el estrecho seguirá cerrado hasta que Estados Unidos levante su bloqueo e detenga los ataques contra grupos respaldados por Irán como Hezbolá.

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