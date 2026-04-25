Raleigh, Carolina del Norte.- Un soldado de las fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos obtuvo libertad bajo fianza tras ser acusado de usar información clasificada sobre la misión para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro para ganar más de 400 mil dólares en el mercado de apuestas Polymarket, dijo un magistrado federal.

El magistrado en Carolina del Norte que autorizó la liberación de Gannon Ken Van Dyke le indicó que se presente a más tardar el martes en un tribunal federal de Nueva York para continuar allí su proceso.

Con barba y tatuajes en los brazos, Van Dyke dijo poco durante la audiencia de casi una hora el viernes, durante la cual se le asignó un defensor público federal que declinó hacer comentarios después. La fianza de 250 mil dólares sin garantía no exigía que Van Dyke depositara dinero.

Los fiscales federales sostienen que Van Dyke utilizó su acceso a información clasificada sobre la operación para capturar a Maduro en enero para ganar dinero en Polymarket, uno de los mayores mercados de predicciones. Los sitios permiten a la gente operar con casi cualquier cosa, desde el Super Bowl hasta las elecciones en Estados Unidos e incluso los ganadores de los programas de TV.

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Van Dyke, quien estaba desplegado en Fort Bragg, cerca de Fayetteville, Carolina del Norte, fue acusado el jueves de uso ilegal de información confidencial del gobierno para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude de materias primas, fraude electrónico y realización de una transacción monetaria ilegal.

Podría ser sentenciado a hasta 10 años de prisión por cuatro de los cargos penales, y a hasta 20 años por un quinto, dijo el gobierno el viernes. Un número de teléfono de acceso público atribuido a Van Dyke no está en servicio.

Tenía acceso a información confidencial

Van Dyke, de 38 años, participó durante cerca de un mes en la planificación y ejecución de la captura de Maduro, según la fiscalía federal de Nueva York. Firmó acuerdos de confidencialidad en los que prometía no divulgar “ninguna información clasificada o sensible” relacionada con las operaciones, pero los fiscales afirman que usó esa información para realizar una serie de apuestas relacionadas con que Maduro quedaría fuera del poder antes del 31 de enero.

“Esto involucró a un soldado de Estados Unidos que presuntamente se aprovechó de su posición para lucrar con una operación militar justa”, escribió el director del FBI, Kash Patel, en redes sociales.

El director general de Polymarket, Shayne Coplan, dijo en X que la empresa detectó la actividad sospechosa, la entregó al gobierno y cooperó con la investigación.

“Cada operación es pública, permanente y auditable”, escribió Coplan. “Los malos actores dejan un rastro”.

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Las enormes ganancias derivadas de apuestas realizadas en el momento oportuno llamaron la atención pública días después de la incursión en Venezuela y provocaron llamados bipartidistas para una regulación más estricta de los mercados de predicciones.

El repentino auge de estos mercados ha llevado a un creciente escrutinio por parte del Congreso y de los gobiernos estatales. Algunos legisladores, alarmados por operaciones altamente específicas y oportunas sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y por apuestas sobre los próximos movimientos del presidente Donald Trump, han impulsado medidas de protección contra el uso de información privilegiada.

El gobierno de Trump ha apoyado la expansión de la industria. El hijo mayor del presidente es asesor tanto de Polymarket como de su principal competidor, Kalshi, y es inversionista de Polymarket. La plataforma de redes sociales de Trump, Truth Social, está lanzando su propio mercado de predicciones llamado Truth Predict.

Van Dyke se mudó a una casa en Fayetteville hace apenas unas semanas, dijo Larry Duncan, uno de sus nuevos vecinos.

“Me presenté. Le pregunté si necesitaba ayuda para algo”, comentó Duncan, quien fue miembro de la Infantería de Marina. “Le dije: ‘Pareces de fuerzas especiales’. Él sólo sonrió. Trabajé en un contrato en Fort Bragg. Sé cómo se comporta esa gente. Estaba tatuado, callado, algo reservado”.

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, la agencia federal que regula los mercados de predicciones, anunció el jueves que había presentado una denuncia paralela contra Van Dyke.

En la denuncia se alega que Van Dyke transfirió 35 mil dólares desde su cuenta bancaria personal a una cuenta en una bolsa de criptomonedas el 26 de diciembre, poco más de una semana antes de que fuerzas de Estados Unidos volaran a Caracas y capturaran a Maduro.

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Según la denuncia, Van Dyke realizó una serie de apuestas sobre cuándo Maduro podría ser apartado del poder. Colocó esas apuestas entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, y la gran mayoría se efectuó la noche del 2 de enero, apenas horas antes de que los primeros misiles cayeran en Caracas.

En la denuncia se indica que las apuestas generaron “más de 404 mil dólares en ganancias”.

“Al acusado se le confió información confidencial sobre operaciones de Estados Unidos y, aun así, tomó medidas que pusieron en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y expusieron a los militares estadounidenses a riesgos para sus vidas”, señaló el presidente de la comisión, Michael Selig.

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