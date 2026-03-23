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Caracas. El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro se ejercita a diario en una cárcel federal en Nueva York a la espera de su próxima audiencia en un juicio por narcotráfico, dijo el lunes su hijo durante una marcha en Caracas para reclamar la liberación.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas estadounidenses el 3 de enero durante una incursión en Caracas. Comparecerán por segunda vez el jueves 26 de marzo ante un tribunal federal.
"Nos movemos hoy lunes porque este jueves es la audiencia del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, secuestrados en Estados Unidos y pedimos por su libertad", declaró su hijo Nicolás Maduro Guerra sobre una movilización convocada por el chavismo para pedir el levantamiento de las sanciones estadounidenses.
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"Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza", aseguró el también diputado en declaraciones al canal oficialista Telesur. "Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días", añadió.
Maduro, de 63 años y Flores, de 69, están recluidos en el Metropolitan Detention Center (MDC), ubicado en el sur de Nueva York.
Maduro Guerra confía en que su padre podrá demostrar su "inocencia". "Es una audiencia procesal, una audiencia de chequeo de la fiscalía de la defensa para seguir elevando la verdad de Venezuela y la inocencia de Maduro y Cilia", declaró.
Ondeando la bandera nacional y con pancartas a favor de la paz, los chavistas se congregaron desde la mañana en la Plaza Morelos, donde se encuentra la sede de la Defensoría del Pueblo, y marcharon hasta la Plaza Caracas, donde estaba prevista también la llegada de una marcha de sindicalistas que exigían al Gobierno un aumento salarial y que finalmente no pudo llegar.
Desde la tarima principal, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, afirmó que Venezuela ha sido víctima de "las más perversas sanciones económicas" por los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y "otros que se han creído que pueden sancionar a nuestro país".
En este sentido, dijo que la lucha por el levantamiento de sanciones conviene a todo el país porque esto traería el regreso de las "condiciones" del Gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013).
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Carlos Moreno, trabajador de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), urgió, en declaraciones a EFE, la liberación del presidente Maduro.
"Exigimos su liberación y exigimos que se eliminen las sanciones para que el pueblo pueda seguir mejorando la situación económica que nos ha venido consumiendo hasta ahora", declaró.
Desde que asumió el gobierno encargado, Rodríguez inició un proceso de acercamiento con Trump, que llevó a reanudar las relaciones diplomáticas y a lograr acuerdos en materia energética, incluyendo el alivio de algunas sanciones en los sectores de hidrocarburos y minería.
Rodríguez, que ha llamado a Trump su "socio" y "amigo", ha insistido en pedir el cese total de las sanciones impuestas contra Venezuela.
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