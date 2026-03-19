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La presidenta encargada de , , destituyó este jueves a Domingo Hernández Lárez, sancionado por Estados Unidos, como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cargo que ocupaba desde 2021, y en su lugar puso al mayor general Rafael Prieto Martínez.

Mayor general Rafael Prieto Martínez, nuevo designado como jefe del Comando Estratégici Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Foto: @delcyrodriguezv.
Mayor general Rafael Prieto Martínez, nuevo designado como jefe del Comando Estratégici Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Foto: @delcyrodriguezv.

El nuevo comandante estratégico operacional ejercía el cargo de inspector general de la FANB desde 2024, y en su cuenta de Instagram se describe como un "venezolano revolucionario, chavista y patriota".

Rodríguez también cambió a los comandantes generales del Ejército, la Aviación Militar, la Armada, la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia, un día después de que anunciara diez designaciones, entre ellas la de Gustavo González López como ministro de Defensa, cargo que desempeñaba Vladimir Padrino López desde 2014.

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Estos nombramientos también se producen dos meses y medio después de la captura de por parte de EE.UU. durante una serie de ataques en territorio venezolano.

"Anuncio al país la designación de los integrantes del alto mando militar renovado que acompañarán al ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Gustavo González López, con el firme compromiso y lealtad patriota de garantizar la soberanía, la paz, estabilidad e integridad territorial de la república", dijo Rodríguez en Telegram.

La mandataria ordenó "trabajar incansablemente en la materialización de una Venezuela soberana, justa y solidaria", así como en la construcción de "un país de justicia social y felicidad absoluta para todos".

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El nuevo titular de Defensa, de 65 años, entra al despacho ubicado dentro del Fuerte Tiuna, en Caracas, poco más de dos meses después de haber sido designado por la mandataria encargada como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), cargos que fueron adjudicados a Henry Navas y Germán Gómez, respectivamente.

En el pasado, González López estuvo dos veces al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), primero entre 2014 y 2018 y luego de 2019 a 2024, ambos por designación de Maduro, hoy detenido en Nueva York junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, también capturada el pasado enero en medio de los ataques estadounidenses.

Tanto la DGCIM como el Sebin han sido señalados por organizaciones no gubernamentales y la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela como responsables de violaciones de derechos humanos.

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