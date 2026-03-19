Más Información

Marina detiene y luego libera a hija de "El Mayo"; en operativo hubo además 11 muertos

Marina detiene y luego libera a hija de "El Mayo"; en operativo hubo además 11 muertos

Mujer muere al caer de edificio en Reforma; testigos escucharon una discusión

Mujer muere al caer de edificio en Reforma; testigos escucharon una discusión

Elecciones 2027: PRI, VERDE y MC ponen sus fichas en el tablero electoral; estos son los perfiles destapados en cada partido

Elecciones 2027: PRI, VERDE y MC ponen sus fichas en el tablero electoral; estos son los perfiles destapados en cada partido

FGR incorpora narconómina a carpeta; investiga a red de protección de "El Mencho"

FGR incorpora narconómina a carpeta; investiga a red de protección de "El Mencho"

“Golpe histórico” al huachicol fiscal cumple un año; así fue decomisado un buque con 10 millones de litros de diésel en Tampico

“Golpe histórico” al huachicol fiscal cumple un año; así fue decomisado un buque con 10 millones de litros de diésel en Tampico

Sheinbaum recibe en Cancún al presidente de Alemania; sostienen encuentro privado

Sheinbaum recibe en Cancún al presidente de Alemania; sostienen encuentro privado

CNTE bloquea paseo de la Reforma y exige reunión con Sheinbaum; rechaza diálogo con la SEP y Segob

CNTE bloquea paseo de la Reforma y exige reunión con Sheinbaum; rechaza diálogo con la SEP y Segob

Juicio contra Rafael Caro Quintero en NY comenzará el 8 de marzo de 2027; situación podría cambiar si llega a un acuerdo con EU

Juicio contra Rafael Caro Quintero en NY comenzará el 8 de marzo de 2027; situación podría cambiar si llega a un acuerdo con EU

México, blindado ante impactos económicos por guerra en Irán, afirman banqueros; se reúnen con autoridades antilavado de EU

México, blindado ante impactos económicos por guerra en Irán, afirman banqueros; se reúnen con autoridades antilavado de EU

Mensajes de WhatsApp no pueden ser presentados como prueba de violencia política: TEPJF; gozan de “protección constitucional”

Mensajes de WhatsApp no pueden ser presentados como prueba de violencia política: TEPJF; gozan de “protección constitucional”

Activan doble alerta por frío en CDMX; prevén hasta 1°C y heladas en seis alcaldías para el viernes 20 de marzo

Activan doble alerta por frío en CDMX; prevén hasta 1°C y heladas en seis alcaldías para el viernes 20 de marzo

Detienen a maestro en CDMX; acusado de grabar a alumnas en colegio de la alcaldía Benito Juárez

Detienen a maestro en CDMX; acusado de grabar a alumnas en colegio de la alcaldía Benito Juárez

Washington. Estados Unidos anunció que rebaja en un nivel la alerta para viajar a gran parte de , que queda ahora en la categoría 3 (Reconsidere su viaje), reflejando la mejora en las condiciones de seguridad en el país caribeño a ojos del gobierno del presidente Donald Trump.

Estados Unidos incrementó el pasado diciembre la alerta de viaje para Venezuela a la categoría 4 (No viajar), un nivel que aún así el Departamento de Estado estadounidense va a mantener activado en estados como Táchira, Amazonas, Apure, Aragua y Guárico o las zonas rurales de Bolívar "debido al riesgo de delincuencia, secuestro y terrorismo".

"Si bien la situación está mejorando, las condiciones en algunas partes de Venezuela siguen siendo peligrosas. Se producen delitos violentos como homicidios, robos a mano armada y secuestros", explica un comunicado del Departamento de Estado.

Lee también

El texto advierte que los grupos "terroristas" Tren de Aragua y Cartel de los Soles, originarios de Venezuela, continúan operando en el país, y que, en términos generales, distintas bandas violentas operan en zonas fronterizas con Colombia, Brasil y Guyana.

Se subraya también el riesgo de usar taxis no regulados desde el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, el que sirve a Caracas, y de emplear cajeros automáticos cerca del aeródromo.

Venezuela y Estados Unidos. (04/01/26) Foto: iStock
Venezuela y Estados Unidos. (04/01/26) Foto: iStock

El Departamento de Estado insiste en que "viajar de noche entre ciudades, o entre el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y Caracas, es arriesgado".

Pese a que, desde el derrocamiento y arresto del presidente a manos de Washington en enero, se está trabajando para reanudar las operaciones de la embajada estadounidense en Caracas, se advierte que "los servicios consulares de rutina permanecen suspendidos en Venezuela" y que la sección Asuntos de Venezuela, en la embajada estadounidense en Bogotá, continúa sirviendo mientras como legación de facto.

A su vez, Washington advierte que esta sección "no puede prestar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren fuera de Caracas".

Lee también

El Departamento de Estado recuerda también a sus ciudadanos que se requiere una visa para ingresar a Venezuela, que los visados no están disponibles a la llegada y que se corre el riesgo de ser detenido si se entra en el país sin un permiso válido expedido por las autoridades venezolanas.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Alerta en México! Bancos cerrarán 4 días en abril 2026 fechas exactas y qué hacer. Foto: Especial

¡Alerta en México! Bancos cerrarán 4 días en abril 2026: fechas exactas y qué hacer

Visa láser/ iStock/ rarrarorro/ Embajda de Estados Unidos en México

Citas para visa americana en México: ¿Cuál es el tiempo de espera en la Embajada y Consulados en marzo de 2026?

NASA destaca el Templo de Kukulcán: así ocurre el descenso de la Serpiente Emplumada en el equinoccio. Foto: Canva/AP

NASA destaca el Templo de Kukulcán: así ocurre el descenso de la Serpiente Emplumada en el equinoccio

Becas. Foto: Adobe

¿Quieres irte a estudiar a Estados Unidos? Esta beca te paga TODO por enseñar español

Foto: Cortesía de Disney Cruise Line

Disney Cruise Line anuncia nuevo barco para 2027: Disney Believe con un “felices para siempre”