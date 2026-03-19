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Nueva York. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, , vaticinó un proceso de cambio de régimen "a cámara lenta" en .

"Con Maduro fuera, parece que puede haber un cambio de régimen a cámara lenta en Cuba. Puede que allí se produzca un cambio de régimen a cámara lenta", afirmó Bessent en una entrevista en la cadena Fox Business.

El miércoles, la Casa Blanca y el secretario de Estado de Estados Unidos, , rechazaron el reportaje publicado por The New York Times, según el cual el gobierno de busca la salida del poder del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, sin exigir un cambio de régimen, como parte de sus negociaciones con La Habana.

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"La razón por la que tantos medios de comunicación estadounidenses siguen publicando noticias falsas como esta es porque continúan basándose en charlatanes y mentirosos que afirman estar bien informados", declaró Rubio en redes sociales sobre el reportaje.

Bessent también se refirió hoy en la entrevista al papel de , al que calificó como un "horrible patrocinador del terrorismo global", asegurando que su capacidad militar está "degradada" y que Teherán ha perdido su facultad para "proyectar poder" en la región y el mundo.

Respecto al conflicto en Europa del Este, el secretario mostró optimismo sobre una resolución a corto o medio plazo: "En algún momento, lo de y se resolverá. Creo que los precios del gas y la energía serán más bajos de lo que han sido en mucho tiempo".

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Cuba se encuentra en medio de una profunda crisis económica y social desde hace seis años, que se ha visto agravada desde enero por el del gobierno estadounidense, una política que la ha calificado como contraria al derecho internacional.

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