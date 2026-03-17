Más Información

Venezuela logra su primer título en el Clásico Mundial de Beisbol; derrota al favorito EU

Venezuela logra su primer título en el Clásico Mundial de Beisbol; derrota al favorito EU

Delcy Rodríguez decreta Día de Júbilo Nacional en Venezuela; equipo de beisbol gana clásico mundial ante EU

Delcy Rodríguez decreta Día de Júbilo Nacional en Venezuela; equipo de beisbol gana clásico mundial ante EU

Segob reconoce omisión de paridad de género en Plan B de Sheinbaum; turnan documento a Comisiones

Segob reconoce omisión de paridad de género en Plan B de Sheinbaum; turnan documento a Comisiones

Plan B plantea que titular del Ejecutivo pueda promover el voto en revocación; iniciativa prevé ejercicio entre 2027 y 2028

Plan B plantea que titular del Ejecutivo pueda promover el voto en revocación; iniciativa prevé ejercicio entre 2027 y 2028

Cruz Azul vs Rayados: EN VIVO - Vuelta de Octavos de Final - Copa de Campeones de CONCACAF

Cruz Azul vs Rayados: EN VIVO - Vuelta de Octavos de Final - Copa de Campeones de CONCACAF

"Duende machista" eliminó del Plan B principio de paridad constitucional: López Rabadán; apuesta por corregir el "error"

"Duende machista" eliminó del Plan B principio de paridad constitucional: López Rabadán; apuesta por corregir el "error"

Incendio en Dos Bocas deja 5 muertos: Pemex; asegura que suceso está controlado

Incendio en Dos Bocas deja 5 muertos: Pemex; asegura que suceso está controlado

Pódcast busca “difundir ideales" de Morena... pero oculta sus gastos; en Meta desembolsó casi 300 mil pesos

Pódcast busca “difundir ideales" de Morena... pero oculta sus gastos; en Meta desembolsó casi 300 mil pesos

CNTE alista paro de 72 horas en CDMX este 18 de marzo; prevé movilizaciones sobre paseo de la Reforma

CNTE alista paro de 72 horas en CDMX este 18 de marzo; prevé movilizaciones sobre paseo de la Reforma

Plan B va por recorte de regidores en los municipios del país; prohíbe nepotismo en alcaldías y diputaciones locales

Plan B va por recorte de regidores en los municipios del país; prohíbe nepotismo en alcaldías y diputaciones locales

“La Tuta” se declara no culpable de narcotráfico en EU; Servando Gómez Martínez comparece en Corte de Nueva York

“La Tuta” se declara no culpable de narcotráfico en EU; Servando Gómez Martínez comparece en Corte de Nueva York

Drones, nuevas “mulas” del narco; crece su uso, reporta organismo de la ONU

Drones, nuevas “mulas” del narco; crece su uso, reporta organismo de la ONU

El presidente cubano, , advirtió que "cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable", en medio de la tensión con el gobierno de Donald Trump.

En X, Díaz-Canel dijo que "EU amenaza públicamente a , casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas".

Añadió que "pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos".

Lee también

Agregó que "sólo así se explica la feroz guerra económica que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo".

Sin embargo, aseguró que "ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable".

"Voluntad irreductible"

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez denunció que Estados Unidos "amenaza a Cuba con destruir el orden constitucional y tomar el control del país", pero aseveró que "el castigo colectivo que se nos aplica a los cubanos no mellará el ejercicio pleno de la soberanía ni la creatividad frente al bloqueo y el cerco energético".

Insistió que "toda agresión del imperialismo chocará con la voluntad irreductible del pueblo cubano en la defensa de la independencia de la Patria".

Estados Unidos aumentó la presión este martes sobre las autoridades cubanas para que permitan reformas de libre mercado, mientras la empobrecida nación logró restablecer su red eléctrica después de un gigantesco apagón nacional.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó que las reformas anunciadas por Cuba en medio de las conversaciones con Washington no constituyen un cambio “lo suficientemente drástico” y aseguró que no lograrán reparar una economía fallida, por lo que necesita “nuevos liderazgos”.

Lee también

“Cuba tiene una economía que no funciona, así como un sistema político y gubernamental que no logran reparar, por lo tanto, deben realizar cambios drásticos. Lo que anunciaron ayer no resulta lo suficientemente drástico. No va a solucionar el problema. Así pues, tienen por delante algunas decisiones importantes que tomar”, advirtió Rubio ante la prensa en la Oficina Oval.

Según Rubio, el hecho de que “no reciban (...) subsidios” ha provocado que Cuba se encuentre hoy “en una situación muy complicada (...) Además, quienes están al mando no saben cómo solucionar el problema, por lo que es necesario que asuman el liderazgo personas nuevas”, advirtió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Declaración Anual 2026: último día del SAT y cómo usar el simulador paso a paso sin errores. Foto: Especial / SAT

Declaración Anual 2026: último día del SAT y cómo usar el simulador paso a paso sin errores

Cómo tramitar la visa americana/ iStock/ Prostock-Studio

¿Cómo renovar tu visa americana de turista SIN asistir en persona? Así se simplifica el proceso

Foto: EFE

¿Qué es el Spring Break en Estados Unidos y cuáles son las mejores playas para visitar este 2026?

Playa. iStock/ dito:delamofoto

Playas espectaculares de Estados Unidos para conocer en un viaje de Semana Santa

Washington, DC. iStock/ Chansak Joe

Florecimiento de cerezos 2026 en Washington DC: Cuándo verlos, qué hacer y el gran desfile