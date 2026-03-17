El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, advirtió que "cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable", en medio de la tensión con el gobierno de Donald Trump.

En X, Díaz-Canel dijo que "EU amenaza públicamente a Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas".

Añadió que "pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos".

Lee también Cambio en Cuba no es "lo suficientemente drástico", dice Marco Rubio; ve necesarios "nuevos liderazgos" en el país

Agregó que "sólo así se explica la feroz guerra económica que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo".

Sin embargo, aseguró que "ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable".

"Voluntad irreductible"

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez denunció que Estados Unidos "amenaza a Cuba con destruir el orden constitucional y tomar el control del país", pero aseveró que "el castigo colectivo que se nos aplica a los cubanos no mellará el ejercicio pleno de la soberanía ni la creatividad frente al bloqueo y el cerco energético".

Insistió que "toda agresión del imperialismo chocará con la voluntad irreductible del pueblo cubano en la defensa de la independencia de la Patria".

Estados Unidos aumentó la presión este martes sobre las autoridades cubanas para que permitan reformas de libre mercado, mientras la empobrecida nación logró restablecer su red eléctrica después de un gigantesco apagón nacional.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó que las reformas anunciadas por Cuba en medio de las conversaciones con Washington no constituyen un cambio “lo suficientemente drástico” y aseguró que no lograrán reparar una economía fallida, por lo que necesita “nuevos liderazgos”.

Lee también Rusia mantendrá ayuda a Cuba pese a las presiones de EU; condena "intentos de injerencia en asuntos internos" de la isla

“Cuba tiene una economía que no funciona, así como un sistema político y gubernamental que no logran reparar, por lo tanto, deben realizar cambios drásticos. Lo que anunciaron ayer no resulta lo suficientemente drástico. No va a solucionar el problema. Así pues, tienen por delante algunas decisiones importantes que tomar”, advirtió Rubio ante la prensa en la Oficina Oval.

Según Rubio, el hecho de que “no reciban (...) subsidios” ha provocado que Cuba se encuentre hoy “en una situación muy complicada (...) Además, quienes están al mando no saben cómo solucionar el problema, por lo que es necesario que asuman el liderazgo personas nuevas”, advirtió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa