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El Ministerio de Exteriores de aseguró que continuará brindando apoyo al "pueblo hermano" de para superar la que vive en medio de las presiones de Estados Unidos.

"Por nuestra parte, brindamos y seguiremos brindando a el apoyo necesario, incluyendo apoyo material", señala un comunicado publicado en su página web.

Moscú expresó su "profunda preocupación" por la escalada de tensiones en torno a Cuba y la creciente "presión externa sobre la Isla de la Libertad".

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"En el contexto de una de confrontación artificialmente creada, Rusia reafirma su inquebrantable solidaridad con el gobierno y el pueblo hermano de Cuba", agrega la nota.

El Ministerio de Exteriores ruso también condenó "los intentos de injerencia flagrante en los asuntos internos de un Estado soberano", así como "la intimidación y el uso de medidas restrictivas unilaterales ilegales" contra Cuba.

El Kremlin mantiene contacto con Cuba

También en el Kremlin prometieron hoy continuar ayudando a Cuba en medio de "grandes problemas humanitarios" en la isla caribeña y aseguraron que los contactos con las autoridades cubanas se efectúan a varios niveles.

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El presidente de Estados Unidos, , afirmó el lunes que sería "un gran honor" para él "tomar Cuba", en medio de las entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla.

Según The New York Times, Washington ha planteado la posibilidad de que el mandatario cubano, , abandone el poder en el marco de contactos entre funcionarios de ambos países sobre el futuro de la isla.

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ss/mcc

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