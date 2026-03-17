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Cuba empezó este martes a restablecer gradualmente el suministro eléctrico, tras un apagón generalizado en el marco de una severa crisis energética que afecta a la isla, bajo presión de Estados Unidos.

Las autoridades no precisaron hasta el momento el origen del corte general que se produjo desde el lunes a mediodía. Sólo indicaron que no detectaron ninguna avería en la red.

"Tenemos Sistema Eléctrico desde (las provincias) Pinar del Río hasta Holguín", informó el Ministerio de Energía, un área que abarca más de dos tercios del territorio, desde el extremo oeste hasta el centro-este del país.

La compañía eléctrica nacional intenta ahora aumentar la producción eléctrica para que la corriente llegue a los hogares. En La Habana, de 1.7 millones de habitantes, algunos barrios ya habían recuperado el servicio.

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La generación de electricidad del país está sostenida por una red de termoeléctricas envejecidas, algunas con más de 40 años de explotación.

La isla, con 9.6 millones de habitantes, sufre desde hace más de dos años cortes masivos y recurrentes, a veces durante varios días.

A principios de marzo, dos tercios del territorio, incluida la capital, ya se habían visto afectados por un corte de electricidad.

La economía cubana se encuentra casi paralizada desde que el gobierno de Donald Trump cortó en enero los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible.

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Esto obligó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a adoptar medidas drásticas de ahorro, incluidas la suspensión de la venta de diésel y el racionamiento de la gasolina, así como la reducción de algunos servicios de atención hospitalaria.

Para justificar su política, Washington alega la "amenaza excepcional" que representa Cuba, una isla caribeña situada a tan solo 150 km de la costa de Florida, para la seguridad nacional estadounidense, debido a sus relaciones con China, Rusia e Irán.

La Habana reconoció la semana pasada que Cuba y Estados Unidos están manteniendo "conversaciones".

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