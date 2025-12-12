Más Información

Entre 1.9 y 4.6 millones de pesos le costó a Adán Augusto López regalar el libro de AMLO en el Senado

La arquitecta mexicana Frida Escobedo deja huella en París, Nueva York y ahora Doha  

Rodrigo Ímaz inaugurará exposición de arte "Latas de Palestina"; conoce aquí los detalles

Roban más de 600 piezas históricas del Museo de Bristol; buscan a cuatro sospechosos

Jóvenes, meta de Fomento Cultural Banamex en 2026

Así celebró Budapest el Nobel de Literatura 2025 de Krasznahorkai: un camión-libro que recorrió la ciudad

En 2016, una niña con poderes telequinéticos conquistó las pantallas desde el .

Ahora, y previo al final de la serie que la vio nacer, cuya realidad alterna dentro de la pequeña ciudad ficticia de Hawkins ha aterrorizado a muchos, podrá ser disfrutada por los capitalinos.

El piso ocho de Expo Reforma forma parte de la exposición inmersiva Stranger things. The experience, en la cual se recrea, entre otros escenarios, el aterrador laboratorio de Hawkins, de donde proviene la pequeña Once (Eleven).

En esta experiencia, los asistentes deberán recorrer este y otros escenarios para superar pruebas entre los monstruosos demogorgon, hasta llegar a un final inesperado.

“Es un experiencia bastante emocionante. Los aficionados van a poder interactuar con algunos de los personajes, entre otras sorpresas más”, explicó Santiago Muñoz, director de Fever, empresa que, en alianza con Netflix, Letsgo, DCSet y Blast, crearon esta muestra.

El empresario comentó que esta exposición inmersiva fue ideada para que los visitantes vivan su propia aventura junto a Once, Mike, Will, Lucas, Max y Dustin, los protagonistas de la serie, quienes los guiarán por cada uno de los escenarios.

“No se enfoca sólo en una temporada, sino que abarca todo lo que hasta el momento se ha contado en Stranger things”, detalló.

La experiencia llega antes del estreno del final de la serie (el 25 y 31 de diciembre) y Santiago aseguró que incluso la gente que nunca la ha visto se va a divertir en esta muestra que estará de manera temporal hasta mayo en la Ciudad de México a partir de este fin de semana,

Reviviendo los 80

Para vivir de manera completa la aventura, los organizadores recomiendan asistir vestidos al estilo de los 80, década en la que se ubica la trama de Stranger things.

Para lucir estos vestuarios, en uno de los tres niveles de la exposición se encuentra el Mix-Tape, donde se encuentran escenarios ambientados en esa época montados especialmente para tomarse la selfie, consumir algunos snacks y adquirir la mercancía oficial de la serie.

“Es una producción bastante importante de clase mundial, donde recreamos cada uno de los espacios que los fans han visto en ella”, señaló Santiago Muñoz.

La muestra, que se ha presentado en 10 países como Estados Unidos y Brasil, tiene el visto bueno de Netflix, la plataforma que vio nacer a Stranger things.

“Los creadores están muy contentos con la experiencia, por eso fue la cocreación con ellos y todo está aprobado por la plataforma.

“En Fever siempre hemos hecho el esfuerzo de tener lo mejor de lo mejor. Para nosotros fue un honor trabajar con ellos”.

