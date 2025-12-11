​La espera ha terminado para los fans mexicanos, Stranger Things: The Experience abre sus puertas en la Expo Reforma de la CDMX a partir de este sábado 13 de diciembre.

Fuimos los primeros en disfrutar de la experiencia inmersiva que te traslada a Hawkins a lo largo de 2,500 metros cuadrados y diversas salas ambientadas en los principales escenarios de la afamada serie de Netflix.

El reto es vencer al villano Vecna y su ejército de demogorgones, a la par de huir del Dr. Brenner, pero siempre en compañía de los protagonistas de Stranger Things.

Podrás disfrutar de los helados de Steve y Robin en Scoops Ahoy. Foto: Vanessa Pérez

​¿Cuándo y dónde inicia la aventura Stranger Things: The Experience?

La aventura comienza en el laboratorio de Hawkins, donde entrarás en grupos para dar paso al salón arcoíris donde el Dr. Brenner intentará tomar rehenes.

Dustin, Mike, Lucas y Will te irán guiando para ir recorriendo el laboratorio y salir bien librado.

Finalmente se abre el portar para ir al Upside Down para ayudar a Max y a Eleven a vencer a Vecna.

Dustin, Mike, Lucas y Will te irán guiando para librar a los demogorgones. Foto: Vanessa Pérez

​Sé el Héroe en Stranger Things: The Experience

​Esta no es una simple exposición, es una historia original de 45 minutos que combina: actuación, efectos especiales y, lo principal, una misión de salvar al mundo con los mejores amigos.

​Durante la experiencia inmersiva podrás interactuar con personajes y actores que te guiarán a través del laboratorio de Hawkins.

Los efectos especiales, el uso de luces intermitentes y las proyecciones envolventes con tecnología 4D te hacen sentirte realmente en el mundo Stranger Things.

Finalmente podrás tomarte fotos en la famosa sala con las luces de Navidad. Foto: Vanessa Pérez

El viaje a la nostalgia ochentera

​Al finalizar la misión inmersiva, los visitantes pueden pasar al Mix-Tape, una zona temática de estilo neón inspirada en los años 80, perfecta para revivir los momentos más icónicos de la serie. Aquí podrás:

​Visitar Scoops Ahoy: Podrás disfrutar de los helados de Steve y Robin.

​Jugar en el Palace Arcade: Tendrás la oportunidad de demostrar tus habilidades en las máquinas retro.

​Explorar la Casa de los Byers: Finalmente podrás tomarte fotos en la famosa sala con las luces de Navidad.

También está la tienda oficial con merch exclusiva de la Stranger Things Experience CDMX.

​Esta inauguración se convierte en el evento de fin de año más esperado para los fans de Stranger Things en México y Latinoamérica y estará disponible hasta febrero de 2026 con expectativa a extenderse.

Podrás adentrarte al mundo ochentero de Stranger Things. Foto: Vanessa Pérez

​Ubicación: Expo Reforma, Av. Morelos 67, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

​Boletos: La venta de boletos se realiza exclusivamente a través de la plataforma Fever, con precios que inician en 616 pesos (boleto de entrada general).

Stranger Things The Experience está recomendada para mayores de 12 años. Se advierte sobre escenas intensas y luces estroboscópicas.

