La Ciudad de México va a rodar en la siguiente edición del Paseo Nocturno Decembrino en bicicleta. Este recorrido es organizado por la Secretaría de Movilidad y es uno de los más esperados en la temporada.

Este recorrido en bici abarcará Paseo de la Reforma y el Centro Histórico. Foto: Facebook Muévete en Bici CDMX

¿Qué habrá en el Paseo Nocturno Decembrino en bicicleta?

El Paseo Nocturno Decembrino 2025 forma parte del programa Muévete en Bici, de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, iniciativa que busca promover el uso de medios de transporte sustentables como la bicicleta, los patines o la patineta.

A diferencia de los paseos dominicales habituales, estos recorridos se realizan de noche, aprovechando la iluminación y el ambiente festivo de la CDMX. Además, se realizan con distintas temáticas a lo largo del año, como Día de Muertos o Navidad.

Los asistentes pueden pedalear desde Paseo de la Reforma hasta el Centro Histórico, mientras observan los adornos de la temporada y disfrutan de buena compañía, ya sea entre amigos, familia o hasta mascotas.

En la edición decembrina, el Paseo Nocturno en bicicleta ofrecerá un ambiente divertido tanto para las personas que quieren aprender como las que ya tienen experiencia.

Va dirigido a personas de todas las edades.

Quienes no cuenten con una bicicleta podrán solicitarla al sistema EcoBici. Solo se recomienda llegar con anticipación porque los préstamos tendrán alta demanda ese día.

Si no tienes bicicleta, en el paseo nocturno podrás solicitar una del sistema EcoBici. Foto: Facebook Muévete en Bici CDMX

¿Dónde será el Paseo Nocturno Decembrino en bicicleta?

El Paseo Nocturno Decembrino en bicicleta tendrá un recorrido aproximado de 22 kilómetros, pasando por avenidas emblemáticas de la CDMX.

Se llevará a cabo el próximo sábado 20 de diciembre de 19:00 a 23:00 horas.

Participar es gratis y la convocatoria está abierta a todo el público, ya sea en bicicleta, patines, patineta o a pie.

Las actividades y dinámicas especiales se darán a conocer en los siguientes días, mediante las redes sociales de Muévete en Bici y de la Secretaría de Movilidad, por lo que te recomendamos estar al pendiente.

Por la seguridad de participantes y transeúntes, durante el recorrido nocturno, es importante seguir las indicaciones del personal de la Semovi y portar casco, luces y chaleco con elementos reflectantes.

El recorrido tiene una duración estimada de 3 horas y media:

Abajo te dejamos recomendaciones adicionales:

Si avanzas despacio en bicicleta, patines, patineta, caminando o vas acompañado de menores o animales de compañía, circula pegado a la banqueta.

Respeta los semáforos y cruces peatonales.

Acomoda bien las luces de tu bicicleta: blanca al frente y roja en la parte trasera.

En la ciclovía, rebasa únicamente por el lado izquierdo.

Utiliza ropa cómoda y abrigadora, ya que esta temporada las noches son más frías.

Si llevas mascotas, carga con un kit de cuidados: agua, comida y premios.

El paseo en bici de la CDMX busca promover la actividad física y compartir el espíritu de la Navidad. Foto: Facebook Muévete en Bici CDMX

