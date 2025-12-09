Estas vacaciones de invierno, visita alguna de estas pistas de hielo permanentes que hay en CDMX, si quieres aprender a patinar o a pulir tu técnica.

Algunas se ubican en parques deportivos recién inaugurados y otras más en centros comerciales.

En estas pistas de hielo hay préstamo de patines y equipo de seguridad. Foto: Unsplash

¿Qué pistas de hielo hay en CDMX?

1. Pista de Hielo en Santa Fe

Esta primera pista de hielo es considerada una de las más grandes de Latinoamérica. También se ha consolidado como un espacio de formación para deportes invernales. Por la zona, es la de mayor costo.

Cuenta con una academia de patinaje artístico, entrenamientos de hockey, un centro de alto rendimiento y sesiones públicas en las que instructores guían a patinadores de todas las edades.

La entrada tiene un costo de $400 por una hora y $450 por dos horas. A lo largo de la semana lanzan promociones de 2x1 al presentar un ticket de compra en el centro comercial.

Horario: lunes, martes, miércoles y jueves de 11:00 a 16:00 horas; viernes de 11:30 a 18:45 horas; sábados de 14:00 a 19:00 horas; y domingos de 13:00 a 21:00 horas. No abre en días feriados.

Dirección: Centro Santa Fe. Vasco de Quiroga 1800, Lomas de Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, CDMX.

2. Ice Station en Forum Buenavista

Dentro de Forum Buenavista, en la zona centro de la ciudad, la convierte en una opción accesible para quienes buscan sesiones de patinaje prolongadas.

Se ofrecen clases grupales gratis a lo largo del día, y también tienes la opción de contratar a instructores particulares. Imparte cursos para las personas que quieren dominar las bases y eventualmente integrarse a academias de patinaje artístico o hockey.

El acceso general tiene un precio de $135; renta de andaderas o pingüinos tiene un costo adicional.

Horarios: de domingo a jueves desde las 11:00 a las 21:00 horas; y viernes y sábado de 11:00 a 22:00 horas.

de 11:00 a 22:00 horas. Dirección: Av. Insurgentes Nte. 259, Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX.

La CDMX se llena de espíritu invernal con estas pistas de hielo. Foto: Unsplash

3. Pista de hielo en Coyoacán

Dentro de la plaza Cielo Abierto, en Coyoacán, se encuentra esta pist que diariamente recibe a principiantes y patinadores experimentados. Aquí, grandes y pequeños pueden pasar horas deslizándose sobre el hielo.

Además de sesiones públicas, cuenta con personal que imparte clases de prueba, ya sea para fines de entretenimiento o para probar deportes como el hockey. Las sesiones con los instructores se puede tomar de manera individual o en grupo.

Los precios de la entrada a la Pista de Coyoacán inician en los $250 pesos con tiempo libre, pero la renta de andaderas, el equipo de seguridad y los instructores tiene un costo adicional.

Horarios: abre todos los días de la semana, aunque los horarios varían. Te recomendamos mantenerte pendiente de sus redes sociales.

Del 1 al 21 de diciembre habrá sesiones públicas desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

Dirección: Avenida Miguel Ángel de Quevedo 247, Romero de Terreros, Coyoacán.

4. Pista de hielo en el parque EDÉN Juventino Rosas

Recientemente se inauguró el parque EDÉN Juventino Rosas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, con su propia pista de hielo.

Encontrarás personal de apoyo que explica aspectos esenciales del patinaje: las posiciones para conseguir equilibrio, el uso de los patines y hasta movimientos seguros para desplazarse. Tanto la entrada como la renta del equipo son gratis.

El parque integra otros espacios recreativos: zonas deportivas, tirolesas, juegos infantiles, canchas, senderos, área para picnic, etcétera.

Horario: esta temporada, abre de martes a domingo desde las 10:00 a las 20:00 horas, con último ingreso a las 19:30 horas.

Dirección: Calzada Venustiano Carranza esq. Francisco Villa, alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.

A estas pistas de hielo pueden ingresar grandes y pequeños. Foto: Unsplash

5. Pista de hielo en Parque Vía Vallejo

En el interior del Parque Vía Vallejo se encuentra una pista de hielo operada por Recórcholis. Si quieres pasar un rato en familia con ambiente divertido, este es el lugar indicado.

Además de clases, se realizan eventos temáticos, concursos y clases de prueba. Y, al estar dentro de un centro comercial, alrededor hay diferentes establecimientos con alimentos y bebidas.

La entrada por tiempo libre va desde los $130 pesos. Al igual que en otras pistas, la asesoría con instructores y la renta de ballenas tiene costo adicional.

Horario: de lunes a jueves desde las 13:00 a las 21:00 horas; y de viernes a domingo desde las 12:00 a las 21:00 horas. Si quieres ir en Navidad o Año Nuevo, consulta el sitio web del parque porque puede variar.

o Año Nuevo, consulta el sitio web del parque porque puede variar. Dirección: Calzada Vallejo 1090, Santa Cruz de las Salinas, Azcapotzalco, CDMX. Cerca del Metrobús Poniente 134.

Las pistas de hielo de la CDMX te permiten vivir un invierno divertido sin salir de la capital. ¿A cuál vas?

