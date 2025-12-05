Cada año, el pueblo mágico de Atlixco instala la Villa Iluminada, un atractivo navideño muy llamativo por su espectáculo de luces, figuras temáticas y spots fotográficos.

Si estás planeando visitarla, te proponemos hacerlo con el tour guiado desde CDMX con Turitour y la agencia Rehiletes.

Te contamos cómo fue nuestra experiencia. Spoiler: te recomendamos utilizar calzado cómodo, porque caminarás mucho, y llevar dinero suficiente ya que hay mucho que comprar.

¿Cómo es el tour por Puebla?

Al igual que la mayoría de recorridos de Turitour, el recorrido a la Villa Iluminada de Atlixco es de un día completo. Las luces se encienden en la tarde/noche, por lo que la mañana está dedicada a explorar la ciudad de Puebla, Patrimonio de la Humanidad.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Un guía local nos recibió en el zócalo y comenzó la explicación histórica de la ‘Angelópolis’, así como un paseo por algunos de sus sitios más icónicos. Entre ellos, la catedral (del siglo XVI) y sus imponentes torres de 75 metros de altura y la impactante Capilla del Rosario con su fastuoso estilo barroco tequitqui, decorado con hojas de oro de hasta 24 kilates en casi cada rincón.

Después de asombrarnos con estas joyas coloniales, nos dirigimos a la ‘calle de los dulces’ (6 Oriente), con un montón de locales que producen borrachitos, camotes, tortitas de Santa Clara, mole y otras delicias tradicionales.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Ahí, en la Fábrica La Colonial probamos algunos dulces, así como mezcal poblano, manzanita de Zacatlán y licor de pasita. De paso, aprovechamos para conocer el taller artesanal de talavera, protegida con la Denominación de Origen.

Tras algunas compras, el tour por Puebla continuó hacia Barrio del Artista, un antiguo mercado de estilo colonial que se convirtió en un colorido y animado destino con galerías de artistas locales.

Terminamos el paseo por la ‘Angelópolis’ en el pintoresco Callejón de los Sapos.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Se caractertiza por sus casonas coloniales de colores en las que hay restaurantes, tiendas de antigüedades y artesanías, cafeterías y la emblemática cantina La Pasita. Es uno de los spots fotográficos más bonitos de la ciudad.

¿Cómo es el tour por Atlixco?

Por la tarde llegamos al pueblo mágico de Atlixco y nuestra primera parada fue el vivero Jardín Mágico, donde tuvimos una comida estilo buffet en su restaurante María Laguntza.

Con la energía recargada y a espera del encendido de la Villa Iluminada, dimos un paseo breve por el centro del pueblo hasta llegar a la Escalera Ancha, uno de los sitios más fotografiados de Atlixco por sus 87 escalones decorados con un reloj floral en su punto más alto y un mural que representa a la China Atlixquense y el Charro de a pie.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Después entramos a la tienda La Pasadita, en la que nos ‘sumergimos’ aún más en la cultura local a través de su gastronomía con degustaciones de una doradita de trigo, hojarasca, mole, chocolate, licores de nuez y durazno, jugo de arándano y tamal canario (relleno de jeripa, un dulce típico).

¿Cómo es el tour por la Villa Iluminada de Atlixco?

El sol se había ocultado y las luces de la Villa Iluminada ya estaban encendidas. El tiempo restante (unas 2 horas y media) la recorrimos por nuestra cuenta.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Las instalaciones especiales inician en la Avenida Hidalgo (muy cerca de La Pasadita) y continúan en el zócalo.

El jardín principal cuenta con esculturas lumínicas de animales, de hojas, aves, de Pinocho (la temática de este año) y un árbol de Navidad monumental. Tanto la presidencia municipal como el campanario y la cúpula de la Parroquia de Santa María de la Natividad están ‘forrados’ de luces.

Foto: Omar Moreno. El Universal

El recorrido siguió por la Avenida Nicolás Bravo —que se vuelve peatonal en esta temporada—, en la que hay macetas con nochebuenas producidas en Atlixco y cielos con foquitos y piñatas.

No olvides entrar al Centro de Convenciones, donde hay más instalaciones navideñas iluminadas, un túnel de luces, un mercadillo y juegos mecánicos.

La ruta de la Villa Iluminada también pasa por el Arco Conmemorativo y sigue por la Calle 10 de Marzo, adornada con bastones de caramelo, duendes, tiras de papel brillante y un trenecito que te lleva hasta el Parque Revolución, mi spot favorito.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Aunque es pequeño, este sitio ofrece un túnel de luces y esculturas (algunas con movimiento) de animales marinos, flamencos, dinosaurios y una especie de entrada estilo Jurassic Park.

¿Cuándo son los tours a Puebla y la Villa Iluminada de Atlixco?

La Villa Iluminada de Atlixco cierra el 5 de enero de 2026, por lo que los tours de Turitour y Rehiletes sólo estarán disponibles durante una corta temporada.

Hay salidas los días 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de diciembre.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Los horarios de salida varían dependiendo del punto de encuentro: 7:00 a.m. en el Auditorio Nacional; 7:10 a.m. en el Ángel de la Independencia; 7:15 en Reforma 222; 7:20 a.m. en Glorieta de Colón; 7:25 a.m. en Hemiciclo a Juárez (no disponible los domingos) y 7:30 a.m. en el Zócalo.

Considera que el regreso se hace en Reforma 222 aproximadamente a las 11:30 p.m.

¿Cuánto cuesta el tour a Puebla y la Villa Iluminada de Atlixco?

El costo del tour a Puebla y la Villa Iluminada de Atlixco con Turitour y Rehiletes tiene un costo de $1,299 pesos por persona.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Incluye transporte redondo desde CDMX, visita guiada en Puebla, comida buffet, recorrido por Atlixco, la Villa Iluminada y degustaciones en La Pasadita, coordinador de viaje y seguro a bordo de la unidad.

Para más información, visita la sección de Turitour en la página oficial de Turibus.

