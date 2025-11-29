Artik Snow Park, el primer parque con nieve real del Estado de México, abre sus puertas para que escales muros, esquives avalanchas y te subas en una bici aérea como trapecista y mucho más.

Es un nuevo sitio diseñado para las personas que aman las aventuras extremas y la Navidad.

Conoce aquí todas sus actividades, costo de entrada y sus horarios.

Artik Snow Park recibe a sus visitantes con escenarios helados, ideales para fotos y aventuras navideñas. Foto: Artik

¿Qué actividades hay en Artik Snow Park?

Artik Snow Park es un parque con temática de invierno, construido dentro de la Plaza Espacio Esmeralda en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El atractivo principal es su nieve real y los escenarios diseñados para vivir una aventura polar explorando túneles congelados y bosques con nevadas constantes.

Durante tu visita, asegúrate de conocer estos juegos:

Snow Tubing: deslízate a toda velocidad en donas inflables sobre la nieve. Es una de las actividades más populares del parque.

Trampolines helados: superficies especiales que te permiten brincar como si estuvieras flotando entre copos de nieve.

Tirolesa invernal: atraviesa la zona nevada y ofrece una vista panorámica al parque .

. Pasadizos y resbaladillas: túneles, rampas y estructuras para explorar con familia o amigos.

Snow Cave: cueva nevada que simula una tormenta polar todo el día. Incluye 15 minutos de nevadas continuas para entrar en el mood del invierno.

Zona infantil: alberca de pelotas, toboganes iluminados y juegos para los más pequeños.

Actividades adicionales: videojuegos, juegos interactivos, rápel, salto en caída libre, recorridos en bicicleta aérea y una sala de cine con películas animadas.

Todas las actividades requieren del uso de arnés y casco, sobre todo las de escalada. Y para reponer energía y seguir con la diversión, Artik Snow Park también cuenta con una zona de alimentos y bebidas.

Artik Snow Park ofrece diversión invernal para todas las edades. Foto: Artik

¿Cuánto cuesta la entrada a Artik Snow Park?

Hay tres tipos de entrada a Artik Snow Park:

General: $599 por persona e incluye acceso ilimitado a todas las atracciones.

Snow Cave: $199 por persona e incluye la entrada solo a esta zona.

Menores de 2 años entran gratis.

El costo por las calcetas antiderrapantes es de $70 o puedes llevar las tuyas.

Este parque se ubica en Plaza Espacio Esmeralda, en Avenida Jorge Jiménez Cantú, colonia Bosque Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, Edomex.

Abre de lunes a viernes desde las 13:00 a 20:00 horas, los sábados de 10:00 a 21:00 horas, y los domingos de 10:00 a 20:00 horas. Compra tus entradas directamente en el lugar.

Snow Tubing y otras actividades heladas convierten a Artik Snow Park en un plan imperdible cerca de la CDMX. Foto: Artik

Artik Snow Park es un plan invernal para salir de la CDMX, pues se encuentra a alrededor de 1 hora. Y, además de divertirte, seguro te llevarás decenas de fotos de recuerdo en sus instalaciones nevadas,

