Si buscabas una razón más para lanzarte a la Noche de las Estrellas 2025 en Ciudad Universitaria, aquí la tenemos: un show de drones que será un atractivo adicional para los aficionados a la astronomía y curiosos de la ciencia.

En Destinos te compartimos el horario para que asistas de manera puntual. Dado que se trata de una actividad gratuita, es mejor llegar temprano.

Por primera vez, la Noche de las Estrellas 2025 ofrecerá una danza cósmica con drones. Foto: Facebook Instituto de Astronomía CU UNAM

¿Qué es la Noche de las Estrellas de la UNAM?

Cada año, las miradas se dirigen al cielo para disfrutar la Noche de las Estrellas, un evento de alcance nacional e impulsado por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Se trata de un evento divulgación de la ciencia, dirigido al público en general, a través de conferencias, talleres, funciones de planetario, exposiciones, música, danza, teatro y observación astronómica.

Cada año cambia de tema.

¿Cuál es el tema de la Noche de las Estrellas 2025?

Este año, en su XVII edición, estará dedicada a la gran Julieta Fierro, astrónoma y divulgadora científica que falleció el pasado 19 de septiembre. Por eso, el programa gira en torno al papel de los astrónomos en el mundo contemporáneo.

El lema del evento se encuentra inspirado en el experimento teórico del gato de Schrödinger que indica que, a diferencia del mundo cuántico, en nuestra realidad solo podemos observar un estado posible.

Además, como diferenciador de los años anteriores, la cartelera incluye un show especial: la "Danza Cósmica" con más de 250 drones. Así que prepárate para ver figuras de colores sobre el cielo, acompañadas de música y sonidos envolventes.

¿Cuándo es la Noche de las Estrellas de la UNAM?

¡Anota la fecha! La Noche de las Estrellas es este sábado 29 de noviembre. Sus actividades comenzarán a las 15:00 horas y terminarán por ahí de las 22:00 horas.

El espectáculo de drones será a las 20:00 horas. Te recomendamos llegar con anticipación para disfrutar de las actividades.

La Noche de las Estrellas 2025 combinará espectáculos, ciencia y astronomía en un evento gratuito. Foto: Facebook Instituto de Astronomía CU UNAM

¿Qué otras actividades habrá en la Noche de las Estrellas 2025?

El programa de la Noche de las Estrellas contempla presentaciones musicales, talleres, conferencias, números de danza y mucho más, dedicados al universo, la astronomía y la labor de Julieta Fierro. Te dejamos todos los horarios:

Club de Orquídeas - 15:00 horas

Ruta Calavera - 16:00 horas

Inmigrantes - 17:00 horas

Compañía de Danza Ki’ichpam - 17:50 horas

Inauguración Nacional - 18:30 horas

Conferencia “El gato y las estrellas: nuestro fantástico universo cuántico”, impartida por el Dr. Alberto Güijosa Hidalgo, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM - 19:00 horas

Homenaje a Julieta Fierro - 19:30 horas

Danza Cósmica (espectáculo de drones) - 20:00 horas

Polaris - 20:00 horas

Jackspots - 21:00 horas

Puedes llevar tu propio telescopio e instalarlo en la zona habilitada para la observación de las estrellas; solo tienes que registrarlo previamente aquí https://forms.gle/8PAnqmZ1HNH7RBKm8

La Noche de las Estrellas rendirá homenaje a Julieta Fierro con música, ciencia y una danza cósmica. Foto: Noche de las Estrellas UNAM

Con actividades para todas las edades y un espectáculo de drones que promete iluminar el cielo universitario, la Noche de las Estrellas 2025 es la oportunidad perfecta para acercarse al cosmos.

