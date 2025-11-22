Más Información

La Feria Internacional de la Piñata (FIPA) en Acolman ya es un clásico de la temporada decembrina en el . En cada edición reúne a artesanos, cocina típica y espectáculos.

Pero aquí, el protagonista, es el arte popular expresado en las famosas piñatas navideñas de siete picos elaboradas a mano.

Este año, el evento regresa con actividades nuevas. Enseguida te damos detalles.

¿Qué habrá en la Feria de la Piñata en Acolman?

En Acolman, el diseño, producción artesanal y venta de piñatas es una actividad relevante. No solo es una fuente de ingreso, también una tradición que le da identidad al pueblo.

Sus piñatas destacan por la riqueza de técnicas que han desarrollado los artesanos y que se mantienen vivas entre familias.

Incluso tambén participan otros países con sus propuestas de piñatas.

La edición FIPA 2025 durará 4 días en el centro del pueblo. Se instalarán foros culturales, escenarios musicales y espacios de exhibición.

Artesanos locales exhiben sus piñatas durante la FIPA. Foto: Facebook Feria Internacional de la Piñata Acolman 2025
La atracción principal es la exposición de piñatas tradicionales. Las y los artesanos de Acolman presentarán piezas únicas hechas a mano, de papel, barro, cartón...

Prepárate para admirar piñatas monumentales.

También habrá talleres para que los visitantes aprendan a elaborar su propia piñata.

Desde hace 40 años se celebra el concurso de . Los ganadores, además de un premio en efectivo, exhibirán su trabajo en diversos puntos del Estado de México.

Los países invitados para esta edición son Costa de Marfil y República Dominicana. El estado de Nuevo León también participará en la feria.

El concurso de piñatas reúne piezas únicas y hechas a mano por artesanos mexiquenses. Foto: Facebook Feria Internacional de la Piñata Acolman 2025
¿Qué artistas se presentan en la Feria Internacional de la Piñata 2025?

La cartelera se extenderá al Foro Estelar del municipio. Los shows comenzarán alrededor de las 20:00 horas y serán de acceso gratuito:

  • Danny Daniel: jueves 4 de diciembre
  • La Castañeda: viernes 5 de diciembre
  • Los Bunkers: sábado 6 de diciembre
  • La Arrolladora Banda El Limón: domingo 7 de diciembre

Además de las presentaciones de artistas, esta ofrecerá...

  • Muestras gastronómicas y venta de comida, de dulces típicos y bebidas tradicionales
  • Puestos de artesanías y juguetes
  • Exposiciones culturales
  • Actividades familiares durante todo el día
  • Venta de piñatas para las posadas decembrinas
  • Presentaciones de danza y teatro
La Feria Internacional de la Piñata 2025 llenará de color las calles de Acolman. Foto: Facebook Feria Internacional de la Piñata Acolman 2025
¿Cuándo comienza la Feria Internacional de la Piñata 2025?

La Feria Internacional de la Piñata 2025 se llevará a cabo del 4 al 7 de diciembre. La cita será en el centro histórico de la cabecera municipal de Acolman, Estado de México.

La mayoría de actividades serán gratuitas, pero algunos talleres tendrán un costo. Te sugerimos llevar efectivo por si también quieres comprar una artesanía, , alimentos y bebidas.

