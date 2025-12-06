La Ciudad de México continúa ampliando sus espacios recreativos con la inauguración de una pista de hielo, perfecta para visitar en la temporada decembrina y aprovechar que los niños están por salir de vacaciones.

Se ubica dentro de un nuevo parque público en la alcaldía Gustavo A. Madero y cuenta con instalaciones modernas y diferentes áreas deportivas. Si quieres saber sus horarios, en Destinos te damos los detalles.

La GAM ahora cuenta con una pista de hielo permanente sin costo. Foto: Facebook Alcaldía Gustavo A. Madero

Lee también: Así es el nuevo tren diseñado para ver auroras boreales

¿Cómo es la nueva pista de hielo de la alcaldía Gustavo A. Madero?

La pista de hielo es una de las tantas actividades del nuevo parque EDÉN Juventino Rosas, proyecto de más de 15 mil metros cuadrados que ofrece actividades culturales, deportivas y mucha convivencia familiar.

Este lugar es parte de un esfuerzo por recuperar espacios comunitarios y ofrecer alternativas seguras y accesibles para las familias de la Ciudad de México.

Donde antes había canchas deterioradas y áreas descuidadas, ahora existen zonas verdes, una pista de BMX, una tirolesa de 85 metros, áreas deportivas renovadas, salones para practicar karate y boxeo, parques caninos, fuentes y un sistema de sonido ambiental que opera todo el día.

En particular, la pista de hielo cuenta con 910 metros cuadrados, convirtiéndose en la más grande y recientemente en la zona norte de la capital.

La entrada y renta de patines es gratis.

Pueden patinar quienes ya tienen experiencia o las personas que desean aprender a hacerlo, pues su personal ofrece asistencia para niñas, niños y adultos.

Esta temporada, el horario de visita es de martes a domingo desde las 10:00 a las 20:00 horas, con último acceso a las 19:30 horas.

Niños y adultos pueden disfrutar la nueva pista del hielo del parque EDÉN Juventino Rosas. Foto: Facebook Alcaldía Gustavo A. Madero

¿Cuál es la dirección de la nueva pista de patinaje de la CDMX?

¿Quieres ir a patinar con tus pequeños? Toma nota porque el parque EDÉN Juventino Rosas se ubica en la Cerrada Venustiano Carranza esquina con Francisco Villa, alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.

Para ingresar a la pista de hielo solo se debe acudir al mostrador principal y, en caso de necesitarlo, solicitar el préstamo de los patines. Y muy importante: al interior se deben acatar las normas del personal de seguridad.

Por ejemplo, los menores de un metro de altura no pueden ingresar; los menores de 1.10 metros deben entrar acompañados de un adulto; y quienes superen los 1.30 metros pueden acceder solos.

Este parque incluye música ambiental, zonas deportivas y la pista de hielo más grande del norte de la CDMX. Foto: Facebook Alcaldía Gustavo A. Madero

La pista de hielo del parque EDÉN Juventino Rosas no solo es una nueva atracción invernal, sino un plan accesible para esta temporada.

Lee también: En qué ciudad no se verá el sol hasta 2026

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters