Con el invierno, algunas regiones del planeta experimentan uno de los fenómenos más impactantes que puede provocar la inclinación terrestre: la 'noche polar'. Gracias a esto, una de las ciudades más septentrionales de Estados Unidos volverá a ver el sol hasta 2026.

Durante todo este tiempo, la vida cotidiana de los habitantes cambia, adaptándose a un entorno dominado por el frío extremo, el crepúsculo permanente y los cielos con auroras boreales.

Esta ciudad atraviesa la noche polar, periodo sin sol que durará más de dos meses. Foto: Wikimedia Commons

Leer también CDMX: 7 actividades en la Noche de Museos de noviembre

¿Qué ciudad de Alaska atraviesa la noche polar?

Utqiagvik, situada en la costa ártica de Alaska y a más de 2,000 kilómetros del Polo Norte, es el hogar de unos 4,400 habitantes, en su mayoría originarios del pueblo indígena iñupiat.

Desde mediados de noviembre, la ciudad presenció su último atardecer y posteriormente entró en un periodo de más de 65 días sin la luz del sol. A esto se le conoce como la 'noche polar'.

Este fenómeno es una consecuencia directa de la inclinación del eje terrestre que, durante el invierno, en el hemisferio norte, es de aproximadamente 23.5 °C. Y, según la revista 'UNAM Global', lo único que se puede apreciar es un crepúsculo al mediodía conocido como 'hora azul'.

Dicha franja de iluminación sustituye la luz del día durante un par de horas. Después, las condiciones ambientales se mantienen igual el resto del día.

El aislamiento lumínico no solo define el paisaje de Utqiagvik, sino que también su modo de vida, que combina infraestructura moderna con tradiciones ancestrales como la pesca, la caza y la recolección.

Y a pesar del clima extremo, las comunidades cuentan con servicios esenciales, escuelas, centros recreativos y un sistema de calefacción alimentado por gas natural local. Así que, prácticamente, la vida continúa con normalidad.

Según los reportes oficiales, el próximo amanecer completo ocurrirá el próximo 22 de enero de 2026.

El paisaje de Utqiagvik se transforma con temperaturas extremas y un crepúsculo permanente al mediodía. Foto: Unsplash

¿Cuál es el principal atractivo de Utqiagvik?

Si bien la luz solar desaparece, la naturaleza ofrece espectáculos extraordinarios en Utqiagvik, desde cielos profundamente estrellados, una luna mayormente nítida y las auroras boreales.

Durante la noche polar, esta ciudad se vuelve un lugar privilegiado para observar esas luces danzarinas de diferentes colores. Si alguien quisiera verlas, el mejor horario es entre las 10:00 y 02:00 horas.

La temporada de auroras en Alaska suele ir de finales del verano hasta primavera (aproximadamente de agosto a abril), cuando las bajas temperaturas no son tan crudas e incluso las personas del extranjero pueden aprovechar para verlas.

Sin embargo, las condiciones atmosféricas del otoño-invierno hacen que este fenómeno natural se aprecie con más intensidad. Así que, si no te importa el frío, es el mejor momento para conocer Utqiagvik.

Cuando el sol reaparezca en enero de 2026, este pueblo celebrará el regreso de la luz, pero también la fortaleza de haber atravesado otro invierno ártico, uno de los más intensos del planeta.

El último atardecer en Utqiagvik marca el inicio de 65 días continuos sin la salida del sol. Foto: Unsplash

Leer también Cuándo llega a CDMX la experiencia 'Sala del Terror'

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters