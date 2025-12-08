Los recorridos navideños en Jardines de México están de regreso y ofrecen una de las experiencias más espectaculares de la temporada.

Cada año, este recinto ubicado a 2 horas de la Ciudad de México, se transforma por completo para recibir a los amantes de la Navidad con decoración, actividades y shows especiales. Te contamos los detalles.

Luces y decoraciones transforman los Jardines de México en un paisaje navideño inolvidable. Foto: Facebook Jardines de México

¿Cómo son los recorridos navideños en Jardines de México?

En esta experiencia caminarás entre jardines iluminados, decoraciones gigantes y escenarios temáticos que reflejan el espíritu de la Navidad.

Y además, encontrarás zonas especiales para realizar actividades y dinámicas, aptas para ir en pareja, con amigos o familia.

Otra actividad destacada son los talleres, por ejemplo, de repostería de galletas, de elaboración de adornos y la Escuela de Jardinería Temática para quienes desean aprender sobre el cuidado de las plantas.

Jardines de México se ilumina con flores vibrantes y luces de Navidad. Foto: Cortesía

El viaje concluye con los shows navideños, pensados especialmente para los más pequeños del hogar y donde se integran múltiples escenarios para fotografías, desde caminos con luces, trineos con Santa Claus, villas pequeñas, árboles brillantes y mucho más.

En el parque también hay un restaurante con opciones para todos los paladares; sólo considera que su horario de servicio es hasta las 17:30 horas.

Pasa la temporada decembrina con tu familia entre las actividades de Jardines de México. Foto: Cortesía

En la edición de 2025, Jardines de México se convierte en un plan inolvidable para desconectarse de la rutina, salir de la ciudad y sumergirse en un ambiente festivo rodeado de naturaleza.

Y lo mejor de todo es que habrá varias fechas durante dos meses consecutivos, así que tienes tiempo para organizar tu visita:

Diciembre: del 13 al 30.

Enero: del 1 al 11.

¿Cuánto cuestan los recorridos navideños en Jardines de México?

Ya puedes conseguir tus boletos en el portal de Jardines de México; hasta el 12 de diciembre tendrán una preventa, lo que da la posibilidad de adquirirlos con un pequeño descuento.

Y a partir del 13 de diciembre, el precio de la entrada general será de $400 para adultos y $300 para niños.

Los visitantes locales reciben un descuento del 50% al presentar su identificación oficial. Mientras que estudiantes, maestros y adultos mayores con credencial del INAPAM obtienen el 20%, sin importar el sitio de procedencia.

Los recorridos navideños de Jardines de México integran talleres para niños. Foto: Cortesía

Ya sea para tomarse fotos, disfrutar actividades en familia o simplemente caminar en la naturaleza de Morelos, Jardines de México es un plan diferente para celebrar la temporada decembrina.

Dirección: Km 129 de la Autopista México -Acapulco a la altura de Tequesquitengo, 62900 Tehuixtla, Morelos.

Horario: 09:00 a 21:00 horas.

