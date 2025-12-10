La Ciudad de México cierra el año con uno de sus eventos favoritos entre los amantes del streetstyle.

Sneakers & Trucks 2025 regresa con una edición completamente navideña que combina moda urbana, gastronomía, música y arte en un solo espacio.

Este encuentro, organizado por el equipo de Sneaker Fever, se ha posicionado como una referencia para la comunidad sneakerhead y para quienes disfrutan de la cultura urbana en CDMX, especialmente en temporada de Navidad, cuando la búsqueda de regalos originales se vuelve parte esencial del ambiente decembrino.

Escena navideña dentro de Sneakers & Trucks 2025 con sneakers, arte y moda urbana. Foto: Cortesía

Leer también De ida y vuelta: 5 lugares cerca de CDMX en fin de semana

¿Qué es Sneakers & Trucks 2025?

Sneakers & Trucks es una experiencia que mezcla tenis, moda, diseño, arte y comida. Es un punto de reunión ideal para quienes buscan las últimas tendencias en streetwear, coleccionables y piezas únicas.

En los pasillos podrás encontrar sneakers de edición especial, ropa urbana, juguetes coleccionables y accesorios de diseñadores emergentes.

La curaduría presenta una selección amplia pensada para sneakerheads, coleccionistas y amantes del estilo urbano.

Además, la colaboración con Plástico Macizo añade una exhibición especial dedicada a juguetes de diseñador y arte contemporáneo, lo que crea una experiencia visual diferente y atractiva para quienes buscan algo más que shopping.

La ambientación, por cierto, será totalmente navideña.

Habrá spots para fotos, áreas familiares y un entorno pensado para que la experiencia sea cómoda y dinámica.

Además, es un evento pet friendly, por lo que podrás asistir acompañado de tu mascota.

La zona gastronómica reúne food trucks y sabores imperdibles para todos los asistentes. Foto: Unsplash

¿Qué comida encontrarás en Sneakers & Trucks?

Uno de los grandes atractivos de Sneakers & Trucks 2025 será su zona gastronómica, seleccionada por Peregrino Gastronómico.

Habrá food trucks y propuestas culinarias reconocidas como Mi Compa Chava, Tacos Domingo, Mama Ricotta y El Cherán, entre otras.

También habrá música en vivo, DJ sets y colaboraciones con artistas del mundo urbano, lo que permitirá disfrutar la experiencia mientras se prueba algo delicioso.

En esta edición también destacan juguetes de diseñador y arte contemporáneo. Foto: Unsplash

¿Dónde será Sneakers & Trucks 2025??

Sneakers & Trucks 2025 se instalará en Frontón Bucareli, en avenida Bucareli 118, colonia Centro, en CDMX.

Las estaciones más cercanas de Metro y Metrobús son Balderas.

¿Cuándo es Sneakers & Trucks 2025?

Sneakers & Trucks 2025 está programado para el sábado 20 de diciembre con temática navideña, con propuestas creativas y una vibra completamente festiva.

Abrirá desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

¿Cuánto cuesta la entrada a Sneakers & Trucks 2025?

La entrada general en preventa tiene un costo de $100 pesos más cargos por servicio; el día del evento será de $150.

Los boletos están disponibles en Boletia y los menores de seis años entran gratis.

El Frontón Bucareli se transforma en un espacio festivo lleno de estilo y cultura urbana. Foto: Cortesía

Leer también Zacatecas: ¿qué ver en el Festival de Luces 2025?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters