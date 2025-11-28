Talleres para pintar figuras decascanueces, un festival yucateco, una feria del pulque y experiencias navideñas ¿A cuál de estos planes en CDMX te lanzarás el fin de semana?

Experiencia inmersiva navideña en Polanco

La Navidad ya se siente en la CDMX y hace unos días el Palacio de Hierro Polanco abrió Christmas Around the World, una experiencia inmersiva para tomarte fotos.

Foto: Mike Cox. Unsplash

El recorrido consiste en varios sets inspirados en diversas ciudades del mundo, como París, Londres, Miami, Johannesburgo, Minsk, etcétera, y algunos de sus monumentos y elementos más representativos, pero con detalles navideños.

Abierto de 11:15 a.m. a 8:30 p.m.

La entrada es gratuita aunque es necesario registrarse en un código QR que encontrarás al ingresar a la experiencia.

Más información en Instagram: @hmselfieexperience

Taller de cascanueces en cafetería Chez Vous

El fin de semana habrá otra actividad temática en la cafetería Chez Vous Timecafé, en la Glorieta Mariscal Sucre de la colonia Del Valle.

Se trata de un taller de pintura en el que podrás decorar tu propio cascanueces. Lo mejor es que habrá bebida y comida ilimitadas.

Foto: Alain Bonnardeaux. Unsplash

Elige el sábado 29 de 4:00 p.m. a 6:30 p.m. o el domingo 30 de 11:00 a.m. a 1:30 p.m.

Tiene un costo de $699 pesos por persona. Incluye materiales, bebida y comida.

Más información al Whatsapp: (55) 1044 3825.

Feria de Yucatán en Coyoacán

Al sur de la CDMX, el Museo Nacional de Culturas Populares (muy cerca del Jardín Centenario de Coyoacán) se convertirá en una embajada yucateca este fin de semana al recibir la Feria Colores y Sabores de Yucatán.

El evento reúne a más de 30 productores y artesanos que traen una gran variedad de productos típicos: guayaberas, hipiles bordados, bolsas de henequén, filigrana, calzado, joyería y más.

Foto: Museo Nacional de Culturas Populares

Hay un escenario para presentaciones culturales y una zona gastronómica para probar delicias típicas, como la cochinita pibil, panuchos, marquesitas y salbutes.

Abre sábado 29 y domingo 30 de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Más información en Facebook: ‘Museo Nacional de Culturas Populares’.

Feria de Pulquerías Tradicionales

El pulque es uno de los orgullos de la capital mexicana y el centro del país. De hecho, hace poco más de un año, su proceso de elaboración fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX.

Con la finalidad de destacar su valor ancestral, el fin de semana se lleva a cabo la Feria de Pulquerías Tradicionales en el Museo de los Ferrocarrileros (cerca de la Basílica de Guadalupe), una oportunidad para probar y conocer la historia de la ‘bebida de los dioses’.

Foto: Feria de Pulquerias Tradicionales

27 de las pulquerías más emblemáticas de la ciudad se reunen para vender pulque natural y curados de distintos sabores, aunque también habrá venta de antojitos y comida mexicana, charlas con especialistas, talleres y música en vivo.

Es el sábado 29 y domingo 30 en un horario de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Más información en Facebook: ‘Feria de Pulquerias Tradicionales’.

Desfile navideño en Paseo de la Reforma

¿Más ambiente navideño? Lánzate a la edición número 11 del desfile Bolo Fest, el más grandes en su tipo en la CDMX.

Su temática de este año es ‘Showtime’. Reúne a 2,800 artistas de México y Latinoamérica, 15 globos temáticos gigantes (como el del osito Bolo, el de The Elf on the Shelf de 15 metros de altura, Lego y Bluey), 5 carros alegóricos y 11 bandas de marcha.

Foto: Liverpool

Recorre 3 kilómetros entre el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución.

El desfile está programado para sábado 29 a partir de las 3:00 p.m.

El acceso es gratuito, pero llega temprano.

