KidZania ha marcado la infancia de generaciones de personas. En este parque de diversiones, los niños pueden imaginar lo que quieren ser de grandes.

¿Quieres aprovechar las vacaciones de invierno para ir a visitarlo? Conoce los precios vigentes de las entradas.

KidZania combina juego, educación y entretenimiento en un entorno interactivo. Foto: Facebook KidZania México

Leer también Mahekal: el hotel de lujo en el corazón de Playa del Carmen

¿Cuáles son las atracciones de Kidzania?

KidZania es una minicuidad. Todas sus actividades están pensadas para que las infancias desarrollen destrezas, fomenten su autoconocimiento y exploren más de 60 profesiones mediante juegos de rol.

Para mejorar la experiencia, cuenta con su propio sistema de economía interna, en la que los niños aprenden conceptos básicos sobre el manejo del dinero. Asimismo, ganan conciencia sobre la importancia del ahorro.

El parque tiene sedes en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, ésta última en Santa Fe. Aquí, las atracciones principales:

Academia de aviación

Bóveda

Casa en construcción

Banco

Centros de entrenamiento para astronautas y agentes especiales

Centro de investigación cibernética

Circuito vehicular

Disco Lounge

Edificio para escalar

Escuela culinaria

Estaciones de bomberos y policía

Estación de radio

Estudios de moda, diseño y televisión

Hospital

Hotel

Fábricas de pastelitos, dulces, chocolates, ramen, tortillas, entre otros

Fábrica de billetes

Pizza interactiva

Sushi interactivo

Teatro

Tienda departamental

Laboratorios cosmético, farmacéutico, médico y robótico

En cada uno de estos espacios, cada niño y niña realiza una actividad: desde aprender a preparar una pizza hasta manipular su voz para convertirse en locutor de un programa de radio.

También cuenta con áreas de comida, tiendas y otros servicios para que las familias completas puedan convivir.

En KidZania hay actividades donde los pequeños reciben un salario en kidZos y otras donde deberán pagar por el servicio, y este no se incluye en el boleto de entrada.

Kidzania tiene actividades inmersivas para toda la familia. Foto: Facebook de KidZania México

¿Cuánto cuesta y qué incluye la entrada a Kidzania?

Para que organices bien tu visita a KidZania, no todos los boletos de entrada cuestan lo mismo y tampoco ofrecen los mismos beneficios...

Menores de 2 años entran gratis y se les da su brazalete de identificación, bajo el cargo de un adulto responsable.

Niños de 3 a 16 años: $499 pesos e incluye acceso a todas las actividades regulares, una tarjeta con 40 kidZos y un brazalete de identificación.

Mayores de 17 años: $199 e incluye un brazalete de identificación.

Experiencia Noche de Amigos: $499 pesos y solo es para adultos. Incluye acceso completo, una tarjeta con 40 kidZos y brazalete de identificación. Esta actividad se realiza en algunos sábados del mes, de 19:30 a 00:30 horas. Revisa el calendario para asistir.

En los mostradores o en la Oficina de Pasaportes también se puede acceder al programa de lealtad B Kidzanian, dinámica que permite a los visitantes convertirse en “ciudadanos", obtener su pasaporte y disfrutar beneficios en actividades, así como descuentos dentro y fuera del recinto. Su costo es de $119.

Compra tus boletos en la página https://mexico.kidzania.com/mx-es/entradas. Aquí puedes elegir la fecha de visita y revisar los horarios de afluencia. También es posible comprar las entradas en taquilla, aunque estarán sujetas a disponibilidad.

La experiencia de juego de roles en KidZania acerca a los niños a profesiones del mundo real. Foto: Facebook de KidZania México

KidZania es una opción divertida para las familias que disfrutan los espacios interactivos y, sobre todo, llenos de aprendizaje.

Leer también Lánzate al festival Gatotitlán en el Panteón de San Fernando

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters