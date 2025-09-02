Quálitas y KidZania lanzan obra de teatro infantil para fomentar la educación vial; una experiencia inmersiva y con propósito

El pasado 29 de agosto, se lanzó la obra de teatro "El gran viaje de la seguridad vial", una colaboración entre KidZania y la reconocida aseguradora, Quálitas.

Este proyecto tiene como objetivo fomentar la cultura de la prevención de accidentes y la seguridad vial, a partir de la impartición de una educación vial adecuada desde temprana edad.

La iniciativa mezcla la diversión, el aprendizaje y la educación en una experiencia inmersiva para las infancias, que pretende difundir la cultura de la prevención y la seguridad vial, así como comenzar a ver el tema como una responsabilidad compartida.

Esta colaboración implementa una experiencia inmersiva para que niñas y niños aprendan y se eduquen mientras se divierten. Foto: Hugo Salvador, EL UNIVERSAL

Durante la presentación del evento, Jessica Flores, Subdirectora de Comunicación Corporativa y Marketing Digital de Quálitas, destacó: "con esta primera función de teatro buscamos inspirar a nuestros niños, los futuros conductores. Queremos que esta obra nos haga reflexionar, aprender y compartir el mensaje de que la seguridad está en nuestras manos".

"Juntos podemos dar fuerza a este mensaje que toca lo más valioso que tenemos, nuestras familias. Lo que hoy nos reúne no es solo una actividad, es una causa permanente: la seguridad vial", añadió Flores.

Momentos de la obra de teatro "El gran viaje de la seguridad vial". Foto: Hugo Salvador, EL UNIVERSAL

¿De qué trata la obra "El gran viaje de la seguridad vial"?

La obra presenta a dos personas que toman decisiones muy opuestas respecto a sus medidas de seguridad vial y eso se ve reflejado en los riesgos que corren al manejar y en las consecuencias tras verse involucrados en un accidente.

La primera representación de la puesta en escena contó con la participación de los supervisores -los adultos que acompañan y dan indicaciones para las actividades a los niños que visitan las instalaciones de KidZania en el día a día-, mientras que para la segunda representación, fueron las y los niños presentes quienes subieron al escenario para tomar el protagonismo.

A parte de ser corta, entretenida y muy apropiada para el público infantil, la obra incluye una serie de elementos que la hacen inclusiva y adecuada para las personas con discapacidad.

Miguel Aguirre, Director de Operaciones en KidZania, afirmó que la participación de las infancias en esta obra es la clave de la estrategia para que el mensaje contundente que se emite, sea recibido y procesado de la mejor manera.

Supervisores durante la primera demostración de la obra. Foto: Hugo Salvador, EL UNIVERSAL

"En KidZania estamos convencidos de que el aprendizaje se vuelve más poderoso cuando se convierte en una experiencia, por eso, a través de esta obra de teatro, niñas y niños podrán, además de divertirse actuando, aprender algo muy importante para la vida: la importancia de conducir con responsabilidad, respetar las señales y contar con un seguro que los respalde", comentó el director.

¿Por qué es una colaboración importante?

A través de la reflexión sobre la prevención de accidentes y la importancia de la seguridad vial, este proyecto colaborativo busca robustizar el tema de la cultura vial en México.

En ese sentido Quálitas pretende también dar a entender que tener una póliza de seguro que ampare este tipo de situaciones es sumamente importante, y la colaboración con KidZania es clave, ya que, de acuerdo con Miguel Ángel Ramírez, Gerente de Prevención de Riegos en la aseguradora, "qué mejor que desde la niñez empezar con este tipo de filosofía de vida".

Supervisores durante la primera demostración de la obra. Foto: Hugo Salvador, EL UNIVERSAL

