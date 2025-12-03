La temporada vacacional se acerca y, si quieres ‘adelantarla’, te recomendamos 5 lugares cerca de CDMX para organizar una escapada de ida y vuelta este fin de semana.

Rancho y viñedo Flor de Alfalfa en Querétaro

Este fin de semana te proponemos ir al rancho y viñedo Flor de Alfalfa, no muy lejos del pueblo mágico de Bernal (a poco más de 3 horas de CDMX) en el estado de Querétaro.

Desde 1995, la propiedad se dedica a la cría de vacas Jersey para producir lácteos, principalmente quesos artesanales, mediante procesos sustentables y, a partir de 2018, incursionó en el mundo del vino orgánico con la apertura de la Bodega Golondrinas.

Foto: Flor de Alfalfa

Flor de Alfalfa ofrece recorridos guiados en autobús panorámico por sus campos de cultivo y ganado; maridaje de quesos y vino ‘de casa’; picnics en el jardín del viñedo y comida en la cava subterránea.

Los costos dependen de la actividad a elegir, aunque van de los $150 pesos por persona hasta los $880.

Más información en la página web: flordealfalfa.com

Tour a santuario de mariposa monarca y Valle de Bravo

La mariposa monarca ya llegó a los bosques de Michoacán y el Estado de México, así que aprovecha el fin de semana para apreciar este fenómeno natural y, de paso, pasear por Valle de Bravo, uno de los pueblos mágicos más pintorescos de México.

La touroperadora Espíritu Aventurero organiza un recorrido que sale de la CDMX y visita el santuario de la mariposa monarca Piedra Herrada para caminar en sus senderos rústicos y observar a estos insectos voladores anidando en los árboles.

Foto: Turismo Valle de Bravo

Al terminar, un recorrido a pie comienza por el embarcadero de Valle de Bravo y continúa en sus calles empedradas, con casonas y edificios de estilo colonial.

El tour está disponible el domingo 7 de diciembre y parte de la estación Centro Médico de la Línea 3 del Metro (CDMX) a las 5:00 a.m.

El costo es de $670 pesos por persona. Incluye transporte redondo, visitas guiadas y seguro de viaje. No incluye entrada al santuario ($150 por persona) ni alimentos.

Más información en la página web: espirituaventurero.com.mx

Parque Ecoturístico Tlalmanalco en el Edomex

Al pie del volcán Iztaccíhuatl y a poco más de una hora de la CDMX, está el Parque Ecoturístico Tlalmanalco, un espacio natural para disfrutar del bosque, las vistas, la montaña y la aventura este fin de semana.

El parque ofrece varios miradores ‘volados’, una tirolesa que cruza casi toda la propiedad a la altura de las copas de los árboles, puentes colgantes de distintas dificultades, campo de gotcha y hasta una barra de bebidas refrescantes (con y sin alcohol).

Foto: Parque Ecoturístico Tlalmanalco

También tienen palapas con mesas, sillas y asador para quienes quieran asar una carnita.

Abre el fin de semana de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $150 pesos por persona e incluye todas las actividades, excepto el gotcha que tiene un costo de $100 persos por 50 balas por persona.

Más información al WhatsApp: (55) 7211 7828.

Feria del ponche en Tepoztlán

Con la temporada decembrina reaparecen algunas delicias, como el ponche, bebida tradicional en el pueblo mágico de Tepoztlán y la cercana comunidad San Andrés de la Cal (a 1 hora y media de la CDMX).

En este pueblito entre montañas y exuberante vegetación, el fin de semana se celebra la sexta edición de la Feria Tradicional del Ponche, con más de 20 sabores (mango, maracuyá, guayaba, muicle...), cocina regional y gran variedad de artesanías y productos locales.

Foto: Feria Tradicional del Ponche

Habrá presentaciones de música en vivo.

La feria es elsábado 6 y domingo 7 de diciembre, de 9:00 a.m. a 10:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Más información en Facebook: ‘6ta Feria Tradicional del Ponche’.

Aguas termales en Maguey Blanco en Hidalgo

Con el frío llegando a México, ¿qué tal te caería un chapuzón en agua calientita? Para este fin de semana, te proponemos una escapada al parque acuático Maguey Blanco, cerca del pueblo de Ixmiquilpan, Hidalgo, a unas 2 horas y media de la CDMX).

Su principal atractivo son las albercas de aguas termales (de hasta 30 °C).

Foto: Maguey Blanco

El balneario también tiene restaurante, un lago natural con agua a temperatura ambiente, toboganes para todas las edades y la ‘joya de la corona’: Koko Extremo, una resbaladilla extrema y vertiginosa de 30 metros de altura.

Abre el sábado de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y el domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $150 pesos por persona.

Más información en magueyblanco.com.mx

