A menos de dos horas de la CDMX se encuentra Bioparque Estrella, un destino turístico y educativo que, desde el año 2000, se ha convertido en uno de los planes favoritos para las familias.

El parque tiene una variedad de actividades, juegos y simuladores para divertirse, así como espacios al aire libre para aprender sobre el cuidado y preservación de los animales.

Ofrece varios tipos de entradas y hoy te decimos qué incluye cada una.

¿Qué atracciones hay en Bioparque Estrella?

Dentro de este parque hay áreas interactivas y experiencias que abarcan recorridos educativos muy divertidos y otras atracciones como...

Río Jurásico, travesía en embarcación que recrea escenas del mundo de los dinosaurios.

Subterránium, recorrido bajo tierra a bordo de vehículos eléctricos.

Tierra de Dinosaurios, experiencia inmersiva entre criaturas prehistóricas.

Áreas infantiles, juegos, pabellones ecológicos, teatro temático y zonas de exploración.

Xcalibur Alpine Coaster, la atracción más reciente, con 1 km de giros y curvas para deslizarse a toda velocidad en medio de la naturaleza. Es un híbrido entre tirolesa y montaña rusa.

Extremus, retos de aventura para quienes prefieren las actividades intensas.

Bioparque Estrella cuenta con atracciones mecánicas, de exploración e interactivas. Foto: Facebook Bioparque Estrella

¿Cuánto cuesta la entrada a Bioparque Estrella?

Si te interesa conocer Bioparque Estrella, debes saber que hay diferentes tipos de entradas por si quieres una experiencia básica o pasar un día lleno de adrenalina:

Boleto Bioparque

Su precio regular es de $470 pesos. Incluye acceso general al parque y actividades como:

Río Jurásico

Subterránium

Tierra de Dinosaurios

Lagos Ziwa y Malawi

Teatro Muziki

Pabellón ecológico

Área de juegos y atracciones familiares

Es la opción ideal para quienes buscan un recorrido sencillo.

Boleto Bioparque Destreza

Su precio regular es de $580. Incluye todo lo anterior más:

Xcalibur Alpine Coaster

Extremus

Pensado en los visitantes que quieren experimentar adrenalina y actividades alternativas.

Boleto Bioparque Plus

Su precio regular es de $725. Incluye todas las atracciones del Boleto Destreza y suma:

Deslizador Antártica

Tirolesa Kamba

Eurobungy

Toro mecánico

Pared de escalar

Es el pase más completo para quienes viajan con niños y niños.

Bioparque Estrella presenta diversas opciones de boletos para la familia. Foto: Facebook Bioparque Estrella

¿Qué días abre Bioparque Estrella?

Para el fin de semana o para aprovechar las vacaciones de invierno, Bioparque Estrella abre sus puertas de martes a domingo en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

Se encuentra en la Carretera Ixtlahuaca – Jilotepec, km 38.5, Chapa de Mota, Edomex. Partiendo desde la CDMX, esta es la ruta más rápida:

Toma la autopista México–Querétaro hacia el norte.

Pasa la caseta de Tepotzotlán, cuyo costo es de $108 pesos (ida) para autos.

Ir por la salida hacia Jilotepec.

Seguir sobre la carretera Jilotepec hasta llegar a Bioparque Estrella.

Con opciones de boletos para distintos tipos de visitantes y atracciones diseñadas para todas las edades, este parque combina naturaleza, actividades recreativas y mucho conocimiento.

Bioparque Estrella cuenta con el apoyo de profesionales para aprender sobre el cuidado de las especies. Foto: Facebook Bioparque Estrella

