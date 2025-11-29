Más Información
Día Nacional del Cáncer de Próstata: conoce de qué trata el programa OPUS del INCAN y cuáles son sus beneficios
A menos de dos horas de la CDMX se encuentra Bioparque Estrella, un destino turístico y educativo que, desde el año 2000, se ha convertido en uno de los planes favoritos para las familias.
El parque tiene una variedad de actividades, juegos y simuladores para divertirse, así como espacios al aire libre para aprender sobre el cuidado y preservación de los animales.
Ofrece varios tipos de entradas y hoy te decimos qué incluye cada una.
¿Qué atracciones hay en Bioparque Estrella?
Dentro de este parque hay áreas interactivas y experiencias que abarcan recorridos educativos muy divertidos y otras atracciones como...
- Río Jurásico, travesía en embarcación que recrea escenas del mundo de los dinosaurios.
- Subterránium, recorrido bajo tierra a bordo de vehículos eléctricos.
- Tierra de Dinosaurios, experiencia inmersiva entre criaturas prehistóricas.
- Áreas infantiles, juegos, pabellones ecológicos, teatro temático y zonas de exploración.
- Xcalibur Alpine Coaster, la atracción más reciente, con 1 km de giros y curvas para deslizarse a toda velocidad en medio de la naturaleza. Es un híbrido entre tirolesa y montaña rusa.
- Extremus, retos de aventura para quienes prefieren las actividades intensas.
¿Cuánto cuesta la entrada a Bioparque Estrella?
Si te interesa conocer Bioparque Estrella, debes saber que hay diferentes tipos de entradas por si quieres una experiencia básica o pasar un día lleno de adrenalina:
Boleto Bioparque
Su precio regular es de $470 pesos. Incluye acceso general al parque y actividades como:
- Río Jurásico
- Subterránium
- Tierra de Dinosaurios
- Lagos Ziwa y Malawi
- Teatro Muziki
- Pabellón ecológico
- Área de juegos y atracciones familiares
Es la opción ideal para quienes buscan un recorrido sencillo.
Boleto Bioparque Destreza
Su precio regular es de $580. Incluye todo lo anterior más:
- Xcalibur Alpine Coaster
- Extremus
Pensado en los visitantes que quieren experimentar adrenalina y actividades alternativas.
Boleto Bioparque Plus
Su precio regular es de $725. Incluye todas las atracciones del Boleto Destreza y suma:
- Deslizador Antártica
- Tirolesa Kamba
- Eurobungy
- Toro mecánico
- Pared de escalar
Es el pase más completo para quienes viajan con niños y niños.
¿Qué días abre Bioparque Estrella?
Para el fin de semana o para aprovechar las vacaciones de invierno, Bioparque Estrella abre sus puertas de martes a domingo en un horario de 10:00 a 18:00 horas.
Se encuentra en la Carretera Ixtlahuaca – Jilotepec, km 38.5, Chapa de Mota, Edomex. Partiendo desde la CDMX, esta es la ruta más rápida:
- Toma la autopista México–Querétaro hacia el norte.
- Pasa la caseta de Tepotzotlán, cuyo costo es de $108 pesos (ida) para autos.
- Ir por la salida hacia Jilotepec.
- Seguir sobre la carretera Jilotepec hasta llegar a Bioparque Estrella.
Con opciones de boletos para distintos tipos de visitantes y atracciones diseñadas para todas las edades, este parque combina naturaleza, actividades recreativas y mucho conocimiento.
