Nueva York. El acuerdo amistoso de Warner Bros. Discovery para venderse a Netflix dio un giro de 360 grados por la entrada en escena de un actor hostil: Paramount, que hizo una oferta más alta a los accionistas de Warner y desencadenó lo que probablemente será una larga batalla en el último episodio de la consolidación de la industria de los medios de comunicación. Esto es lo que hay que saber:

La oferta se produce después de que Warner acordara la semana pasada ser comprada por Netflix por 72 mil millones de dólares.

Las ofertas competitivas preparan el terreno para la combinación de algunas de las propiedades de entretenimiento más queridas. La amplia biblioteca de Netflix incluye Stranger Things y Squid Game, mientras que Paramount, mucho más pequeña, es propietaria de su estudio de Hollywood y de importantes cadenas de televisión como CBS y MTV. Ambas codician Warner, propietaria de Warner Bros. Pictures, HBO y la franquicia de Harry Potter.

"Cualquiera que sea la empresa de medios que finalmente se haga con [Warner], controlará el cálculo de la guerra del streaming y mucho más", afirmó Mike Proulx, vicepresidente y director de investigación de la empresa de investigación Forrester.

Ambas ofertas se someterán al escrutinio de las autoridades reguladoras y, para complicar más la situación, el presidente Donald Trump ya dijo que él mismo “participará en la decisión” regulatoria, lo que representa una intervención abierta y directa sin precedentes en la historia reciente de fusiones en Estados Unidos.

Paramount y Netflix se disputaban la compra de WBD. (08/12/25) Fotos: iStock

Un vistazo a las ofertas

El director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha estado buscando ofertas para la compañía desde octubre, cuando dijo que la empresa podría estar dispuesta a vender la totalidad o parte de su negocio.

Paramount dijo el lunes que había presentado seis propuestas a Warner durante un periodo de 12 semanas antes de que su oferta fuera rechazada en favor de Netflix.

Así que Paramount decidió dirigirse directamente a los accionistas de Warner con una oferta por valor de unos 74 mil 400 millones de dólares, o 30 dólares por acción en efectivo. Paramount, a diferencia de Netflix, también ofrece comprar los activos de cable de Warner y pide a los accionistas de la empresa que rechacen la oferta de Netflix.

El director ejecutivo de Paramount, Larry Ellison, afirmó que su oferta tiene un valor aproximado de 18 mil millones de dólares más en efectivo que la oferta competitiva en efectivo y acciones de Netflix.

Según un documento presentado ante las autoridades reguladoras, el acuerdo de Paramount cuenta con la ayuda de inversores como el yerno de Trump, Jared Kushner, y fondos controlados por los Gobiernos de Arabia Saudita y Qatar.

Netflix ofrece una combinación de efectivo y acciones valorada en 27.75 dólares por acción de Warner. Su oferta valora Warner en 72 mil millones de dólares, sin incluir la deuda, pero no incluye las cadenas propiedad de Warner, como CNN y Discovery.

Antes de la oferta de Paramount, se esperaba que el acuerdo con Netflix se cerrara en los próximos 12 a 18 meses, una vez que Warner completara la separación de sus operaciones de cable anunciada previamente.

Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max.

Matthew Dolgin, analista senior de renta variable de la empresa de investigación Morningstar, dijo que aún hay muchas incógnitas, entre ellas si Netflix mejorará ahora su oferta.

Sin embargo, afirmó que una oferta competitiva hace más probable que Warner sea finalmente adquirida.

"Ahora que Paramount también se ha involucrado formalmente con una oferta a los accionistas, nos parece aún más probable que Warner sea adquirida, ya que ya no se trata de una decisión única que pueda depender o no de la aprobación regulatoria", afirmó.

Los accionistas tienen hasta el 8 de enero de 2026 para votar sobre la oferta pública de adquisición de Paramount.

Otra variable podría ser el presidente Trump. Ya intervino el domingo, diciendo que el acuerdo alcanzado por Netflix para comprar Warner "podría ser un problema" debido al tamaño de la cuota de mercado combinada.

El presidente republicano dijo que participará en la decisión sobre si el gobierno federal debe aprobar el acuerdo.

El director ejecutivo de Paramount es el hijo del fundador de Oracle, Larry Ellison, aliado de Trump. Los reguladores federales bajo el mandato de Trump aprobaron en julio la fusión de Paramount con Skydance por valor de 8 mil millones de dólares.

Ambas operaciones están pendientes de la aprobación de los reguladores

En cuanto a la oferta de Netflix, los reguladores estatales o federales podrían estar más preocupados por el enorme tamaño del servicio de suscripción combinado de Netflix y Warner, según Dolgin, de Morningstar. Netflix ya es el servicio de streaming más grande del mundo.

Esto preocupa menos en el caso del acuerdo con Paramount, ya que su servicio de streaming es más pequeño y tiene menos presencia internacional que Netflix. Sin embargo, los reguladores podrían mostrar su preocupación por la combinación de los estudios de cine y televisión de Paramount y Warner, ya que quedan relativamente pocos, según Dolgin.

Según un documento presentado ante las autoridades reguladoras, el acuerdo de Paramount cuenta con la ayuda de inversores como el yerno de Trump, Jared Kushner. Foto: Facebook @paramountplusmx y @DonaldTrump

El papel de Trump... y de CNN

El presidente estadounidense aseguró que ni Ellison ni Ted Sarandos, CEO de Netflix, "es especialmente amigo mío" y señaló que "quiero hacer lo correcto. Es muy importante hacer lo correcto".

Sin embargo, Ellison sí es cercano a Trump y la intervención de Kushner complica más la ecuación.

Warner Bros. Discovery es la empresa matriz de CNN, y de acuerdo con esta cadena, funcionarios de la Casa Blanca han comentado en privado que la adquisición de Paramount podría significar que la sala de redacción de CNN pase a estar dirigida por la periodista y comentarista Bari Weiss, que recientemente ha tomado las riendas de la CBS, propiedad de Paramount, lo que consideran un resultado favorable.

Este cambio de liderazgo sería visto con buenos ojos por Trump, de quien CNN es una crítica frecuente.

"Hemos tenido excelentes conversaciones con el presidente sobre este tema", dijo Ellison a CNBC cuando se le preguntó si Trump aceptaba la idea de que Paramount fuera propietaria de CNN. "Pero creo que no quiero hablar por él de ninguna manera, forma o modo".

De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, Ellison prometió a Trump que si Paramount adquiere Warner, haría "cambios profundos" en CNN, volviendo a la cadena "más amigable" con el mandatario.

La transacción, como sea que se complete, podría remodelar la industria cinematográfica y el sector de la información en Estados Unidos.

