Nueva York.- El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, afirmó este lunes que la opa hostil de Paramount Skydance por Warner Bros. Discovery (WBD) era "totalmente esperada", pero que su compañía sigue "superconfiada" en cerrar el acuerdo previamente pactado con el gigante del entretenimiento.

Sarandos señaló en una conferencia en Nueva York organizada por el grupo financiero UBS que hay "un trato hecho" con el que Netflix está "increíblemente contento".

"Es excelente para los accionistas, para los consumidores y para proteger empleos en la industria del entretenimiento”, dijo el ejecutivo, quien aseguró que en Netflix están "superconfiados" en cerrar el acuerdo, recogen medios locales.

La oferta de Paramount, presentada este lunes, asciende a 30 dólares por acción en efectivo, superando los 27.75 dólares por acción ofrecidos por Netflix, y valora la compañía en alrededor de 108 mil millones de dólares, incluyendo la deuda.

Las acciones WBD subieron 4.4% en Wall Street, las de Paramount 9%, y las de Netflix bajaron 3.4%.

Sarandos destacó que la operación de Netflix cuenta con "un acuerdo formal" que fue "aprobado por los consejos de administración de ambas compañías", con lo que "la transacción sigue adelante según lo planificado".

Además, subrayó que la combinación de Netflix y WBD garantiza "una integración más fluida de contenido y capacidades de producción, beneficiando a suscriptores, creadores y la industria en general".

Netflix co-CEO Ted Sarandos now says they will keep Warner Bros’ theatrical model largely the same once they buy the studio.



“When this deal closes, we are in [the theatrical] business, and we’re going to do it… We didn’t buy this company to destroy that value” pic.twitter.com/VmZ5K4wvFZ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 8, 2025

Oferta de Paramount está respaldada por yerno de Trump

La oferta hostil de Paramount, pendiente de la aceptación de los accionistas de WBD y de las evaluaciones regulatorias estadounidenses, está respaldada por fondos soberanos de Medio Oriente y de la firma privada del empresario Jared Kushner, exasesor y yerno de Donald Trump, afirmaron portales especializados como Deadline y Fortune.

Según estos medios, el respaldo de estos fondos garantiza que Paramount pueda "sostener una propuesta firme y rápida, en efectivo", aumentando la presión sobre Netflix.

Paramount afirmó que se dirigió a los accionistas con esta opa hostil porque el consejo de administración de WBD está "persiguiendo una propuesta inferior" que conduciría a "un proceso complicado de aprobación regulatoria".

La firma ha ofrecido comprar la totalidad de WBD, incluyendo el estudio de cine Warner Bros., el servicio de streaming HBO Max y una cartera de canales de cable, entre ellos CNN.

Los canales de cable no forman parte del acuerdo con Netflix.

