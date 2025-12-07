Más Información

Italia será el país invitado a la FIL Guadalajara 2026

Martin Parr, fotógrafo británico, muere a los 73 años

Frank Gehry y la huella de su arquitectura alrededor del mundo

En la FIL Guadalajara, 45 mil asistentes más que el año pasado: cifras preliminares

Laura Sbdar, ganadora del Premio Internacional de Literatura Aura Estrada 2025.

El mundo se hace más pequeño cuando se prohíbe la literatura: Chimamanda Ngozi Adichie

La del rapero estadounidense , actualmente encarcelado, ha criticado la serie que ha estrenado sobre su hijo por incluir "falsedades" e “inexactitudes sobre su crianza y la vida familiar".

Esas inexactitudes y falsedades "se hacen intencionalmente para engañar a los espectadores y dañar aún más nuestra reputación”, escribió en un comunicado que recoge en exclusiva el medio "Deadline".

Netflix estrenó el pasado 2 de diciembre la serie "" ("Ajuste de Cuentas"), un documental sobre la vida del controvertido rapero que también responde al nombre de Puff Daddy, y con el que la plataforma está logrando una gran éxito.

Tras haber estado en el tribunal de Manhattan con sus nietos durante casi todos los días del juicio de dos meses en el que se procesó a su hijo por tráfico sexual, entre otros cargos, Janice Combs mantiene que el documental está "plagado de mentiras"

La serie ha sido producida por otro artista "50 Cent", considerado enemigo del rapero procesado, y dirigido por Alexandria Stapleton.

La madre de Sean Combs desmiente que su hijo la hubiera maltratado en algún momento, como se afirma en la serie.

Los abogados del artista también enviaron una carta a Netflix para que no emitiera la miniserie sobre la controvertida estrella del rap alegando que en ella se usa material "robado".

Un portavoz de Combs incidió en las acusaciones contra Netflix por usar “material robado cuya publicación nunca fue autorizada” y calificó la serie de “vergonzoso artículo de propaganda”.

Combs presentó previamente una demanda por difamación de 100 millones de dólares contra NBCUniversal por otro documental sobre el artista que se emitió en Peacock: "Diddy: The Making of a Bad Boy".

El artista, fundador de la discográfica Bad Boy Records e impulsor de las carreras de músicos como The Notorious BIG o Danity Kane, está ahora cumpliendo sentencia tras haber sido declarado culpable en julio de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

Tras un proceso que se alargó dos meses, Combs, de 55 años, fue exonerado de los delitos más graves que enfrentaba, de tráfico sexual y crimen organizado.

La fiscalía acusaba a Diddy de forzar a sus ahora exnovias a mantener encuentros con trabajadores sexuales masculinos que normalmente incluían consumo de drogas, como éxtasis o ketamina, y que podían durar días.

