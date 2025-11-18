Más Información

El Diccionario de Cambridge elige "parasocial" como la palabra del año 2025

El Diccionario de Cambridge elige "parasocial" como la palabra del año 2025

Con obras de Rivera, Tamayo y Goeritz, la Galería de Arte Mexicano cierra festejos por sus 90 años

Con obras de Rivera, Tamayo y Goeritz, la Galería de Arte Mexicano cierra festejos por sus 90 años

“Hemos visto que el populismo ha ganado terreno”: David Rieff

“Hemos visto que el populismo ha ganado terreno”: David Rieff

"Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita": voces sobre el plan cultural para Michoacán

"Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita": voces sobre el plan cultural para Michoacán

“Totalitarismos permean las redes sociales”: Rob Riemen

“Totalitarismos permean las redes sociales”: Rob Riemen

Danzan la vida, la muerte y las pérdidas colectivas en el "Réquiem" de Mozart

Danzan la vida, la muerte y las pérdidas colectivas en el "Réquiem" de Mozart

Las autoridades de Los Ángeles investigan apor una nueva acusación de, presentada mientras el productor musical cumple una condena de cuatro años por cargos relacionados con la prostitución.

De acuerdo con un reporte citado por NBC News, un productor musical y publicista denunció que en 2020 fue invitado a una sesión de fotos en un almacén de Los Ángeles, donde Combs supuestamente se estaba masturbando mientras se exhibía y le pidió “ayuda” para terminar el acto. El denunciante aseguró que, tras negarse, el rapero le arrojó una camisa sucia.

El hombre afirmó que guardó silencio por vergüenza, pero finalmente presentó una denuncia ante la policía de Largo, Florida, en septiembre pasado, cuando Combs fue sentenciado por otros cargos federales.

También relató que, en 2021, durante una reunión en Santa Mónica, dos hombres lo sometieron, le cubrieron la cabeza y lo arrastraron a otra habitación, donde Combs lo reprendió y lo llamó “soplón”.

El Departamento del Sheriff de Los Ángeles informó que recibió una copia oficial del reporte de Florida el viernes pasado y que abrirá una investigación formal.

Lee también:

¿Qué dice Combs al respecto?

Jonathan Davis, abogado civil que representa al rapero, declaró a TMZ:“Como el equipo legal del señor Combs ha reiterado durante más de un año, él no puede responder a cada acusación infundada en lo que se ha convertido en un circo mediático. Permítanme dejarlo absolutamente claro: el señor Combs niega categóricamente, como falsas y difamatorias, todas las afirmaciones de que abusó sexualmente de alguien”.

Lee también:

Añadió que Combs buscará limpiar su nombre en los tribunales, basándose en evidencia material y admisible, y no en los medios.

Actualmente, Combs cumple una sentencia de 50 meses en la prisión de baja seguridad FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, tras ser condenado por dos cargos de violar la Ley Mann. Aunque enfrenta múltiples demandas civiles, el ex de Jennifer López ha negado todas las acusaciones en su contra.

Cambios en su fecha de liberación

La semana pasada, medios estadounidenses también reportaron que Diddy tenía programada su liberación para el 8 de mayo de 2024, pero esta fue reprogramada para el 4 de junio del mismo año. No se detallaron las razones, aunque el ajuste ocurrió poco después de que se señalara que había violado varias reglas del penal: presuntamente fue sorprendido consumiendo alcohol casero, una mezcla fermentada con azúcar, refresco y manzanas.

Su representante calificó estas versiones como “rumores exagerados” y explicó que Combs apenas se estaba adaptando a su llegada a Fort Dix tras su traslado desde el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn.

Lee también:

El viernes pasado también habría sido sancionado por participar en una llamada telefónica de tres vías no autorizada, realizada antes de su traslado a Nueva Jersey. Combs argumentó que desconocía la prohibición porque no había recibido el manual de ingreso y orientación penitenciaria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal suelta polémico comentario sobre su boda con Ángela Aguilar: “Lo bueno es que es con la misma”. Foto: EFE

“Lo bueno es que es con la misma”: Nodal suelta polémico comentario sobre su boda religiosa con Ángela Aguilar

¿No fue por Meghan? William se peleó con Harry cuando se enteró de supuesto romance con Kate Middleton. Foto: AFP / AP

¿No fue por Meghan? William se peleó con Harry cuando se enteró de supuesto romance con Kate Middleton

Eiza González. Foto AFP

Eiza González deslumbra con ‘bikini body’ e irradia felicidad en Costa Rica

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor. Foto: AP / AFP

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor

Elizabeth Hurley. Foto: AFP

Elizabeth Hurley se luce en impactante bikini naranja a los 60 años y “roba miradas”

[Publicidad]