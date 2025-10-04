El cantante Sean "Diddy" Combs, condenado a 50 meses de prisión —unos cuatro años y dos meses— por dos cargos de transporte con fines de prostitución y a una multa de 500 mil dólares, se suma a la lista de figuras del entretenimiento señaladas por delitos sexuales. Estos son algunos de los casos más conocidos:

- Roman Polanski: en 1978 el director francopolaco huyó de EE.UU. antes de que se dictará sentencia tras un juicio por violar a una chica de 13 años. Admitió la violación para evitar acusaciones más graves y estuvo poco más de 40 días encarcelado antes de marcharse a Francia.

En 2024 fue cerrada otra causa judicial abierta en EE.UU. contra Polanski por la supuesta violación de otra chica de 13 años, en 1973, tras un acuerdo entre las partes.

- Michael Jackson: el rey del pop, fallecido en 2009, vio salpicada su exitosa carrera con las denuncias de abusos sexuales a menores. En 1993 llegó a un acuerdo económico en el caso de los abusos sexuales a un menor de 13 años, pero en 2003 fue acusado de diez cargos de pederastia, aunque en el juicio celebrado en 2005 fue absuelto.

- Bill Cosby: el humorista estadounidense se sentó ante la justicia por abusos sexuales en 2015 y fue condenado a diez años de prisión en 2018. Tras cumplir casi tres años un juzgado anuló la condena y quedó en libertad. Sin embargo, en 2022 un juez le obligó a pagar 500.000 dólares por abusar en 1975 de Judy Huth, entonces una menor de 16 años, durante una fiesta en la mansión de Playboy.

- Woody Allen: en 1992 la actriz Mia Farrow, expareja del director estadounidense, en plena disputa por la custodia de sus hijos, le acusó de abusar de su hija Dylan, entonces con 8 años de edad y adoptada por ambos. Allen, que no fue acusado penalmente, negó las alegaciones y los expertos médicos contratados por el fiscal no encontraron pruebas de abuso sexual.

Mia Farrow y Woody Allen sostuvieron una relación amorosa por 12 años. Fotos: Instagram

En 2014, Dylan publicó una carta en The New York Times en la que narraba cómo su padre abusó presuntamente de ella. Allen se defendió en el mismo diario y atribuyó la polémica a la manipulación de Farrow.

- Dustin Hoffman: el actor estadounidense, ganador de dos Oscar, fue acusado en 2017 por la escritora Anna Graham Hunter de manosearla cuando era una becaria de 17 años. Otras cinco mujeres se sumaron a las acusaciones, como la actriz Kathryn Rossetter, que protagonizó una obra de teatro junto a Hoffman en 1984, y aseguró que el actor se propasó sexualmente.

- Kevin Spacey: el actor estadounidense fue absuelto en 2023 de una serie de delitos sexuales alegados por cuatro hombres entre 2001 y 2013, tras ser juzgado en Londres, y también ganó una demanda civil en Estados Unidos en octubre de 2022, después de ser acusado de una insinuación sexual no deseada en una fiesta en 1986.

Foto: AP/Alberto Pezzali, Archivo EL UNIVERSAL.

- Rob Lowe: el actor estadounidense, ídolo en los ochenta y noventa, llegó a un acuerdo en 2009 con la exniñera de sus hijos para terminar con una demanda por abuso sexual. Además, en 1988 llegó a otro acuerdo tras salir a la luz un vídeo manteniendo relaciones sexuales con dos mujeres, entre ellas una menor de 16 años.

- Russell Brand: al actor y presentador británico, exmarido de la cantante Katy Perry, se le abrió juicio en mayo de 2025. Está acusado de cinco delitos de violación y agresión sexual a cuatro mujeres en el Reino Unido.

- Jimmy Savile: a la muerte en 2011 de uno de los más famosos presentadores de televisión y radio en el Reino Unido durante décadas, surgieron múltiples denuncias de abusos sexuales contra él. La investigación concluyó que Savile fue responsable de abusos a alrededor de 500 víctimas, con edades entre los dos y los 75 años.

- James Franco: el actor estadounidense pactó en 2021 el pago de 2,3 millones de dólares para cerrar el caso de cinco mujeres estudiantes que le acusaron en 2019 de conducta sexual inapropiada aprovechándose de su condición de profesor de interpretación.

- R. Kelly: el rapero estadounidense fue condenado en 2022 a 30 años de cárcel por crimen organizado y abuso y tráfico sexual, tras la denuncia de siete mujeres. La jueza resumió que el artista utilizó "su fama y su organización para atraer a jóvenes a relaciones sexuales abusivas", una empresa de crimen organizado que duró unos 25 años.

- Casey Affleck: el actor estadounidense fue denunciado por acoso por dos mujeres y, aunque el caso se cerró con un pacto, la polémica revivió después de que Affleck fuera candidato al Oscar en 2017, que finalmente ganó.

- Plácido Domingo: en 2019, varias mujeres —entre ellas la mezzosoprano Patricia Wulf— lo acusaron de acoso sexual ocurrido en los años noventa, y el tenor español vio cómo algunos de sus conciertos eran cancelados. En 2020 pidió perdón "por el dolor causado" y asumió su responsabilidad por "comportamientos inaceptables", aunque más tarde matizaría sus declaraciones.

