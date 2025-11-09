Más Información

Egipto detiene a tres turistas acusados de tomarse fotos desnudos en las pirámides

“Giselle” vuelve al Palacio de Bellas Artes

La caída de WhatsApp y el Tecate pa´l Norte 2026 en los memes de la semana

Los corridos se reinventan en Tik Tok

El arte de sonar tumbado

Ellas, las tumbadas

El caso de sigue generando controversia; y es que, tras ser sentenciado a cuatro años tras las rejas por transporte con fines de prostitución, el rapero fue acusado de ingerir alcohol dentro de la prisión.

De acuerdo con información publicada por TMZ, a pocos días de su traslado al penal de Fort Dix (considerado de baja seguridad) los guardias lo habrían sorprendido con una mezcla de refresco, azúcar y manzanas, misma que al fermentarse resulta en alcohol casero.

Ahora, el representante del rapero salió en su defensa y ha calificado las acusaciones como falsas e irresponsables.

En un comunicado dirigido a la revista People, el portavoz afirmó que el intérprete de "I'll be missing You" no ha infringido las reglas de la prisión; incluso, está trabajando en sus problemas de adiccioes.

“El Sr. Combs no ha infringido ninguna norma penitenciaria. Su sobriedad y autodisciplina son prioritarias, y las está tomando muy en serio”, citó el medio.

Asimismo, explicó que los rumores son parte del entorno mediático que rodea y que estos seguirán apareciendo hasta el término de la condena, por lo que pide a los medios de comunicación no hacer caso.

“Esta es apenas su primera semana en la FCI Fort Dix y, lamentablemente, surgirán rumores durante su estancia allí. Pedimos al público y a la prensa que le concedan el beneficio de la duda, que respeten su privacidad para que pueda centrarse en su desarrollo personal y que le permitan seguir adelante en paz”.

Sean “Diddy” Combs fue sentenciado en octubre a 50 meses de prisión. El músico, que enfrenta además demandas civiles por tráfico sexual, podría quedar en libertad en mayo del 2028.

