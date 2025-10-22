Más Información

Isabel Preysler desvela las cartas de amor de Vargas Llosa y los detalles de su separación

Directora del Museo del Louvre afirma que la corona imperial dañada podrá ser restaurada

​Tenochtitlan, bajo el lente de Pablo Ortiz Monasterio

Seminario de Cultura anima Festival de Poesía

Estiman en 102 millones de dólares el valor de las joyas robadas del Louvre

El albanés Anri Sala vuelve a la CDMX con “ventanas de tiempo”

habría vivido un episodio intenso en prisión, según un amigo cercano al rapero. El incidente, ocurrido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, involucró un ataque con cuchillo, aunque afortunadamente Combs no sufrió heridas y salió ileso.

Charlucci Finney, amigo cercano de Diddy, habló con The Daily Mail y reveló que un recluso presionó un cuchillo contra la garganta del rapero. “Se despertó con un cuchillo en la garganta”, detalló Finney, añadiendo que el ataque podría haber tenido consecuencias fatales.

Aunque el incidente ocurrió en la prisión de Brooklyn, Finney no sabe si Combs logró defenderse o si los guardias intervinieron a tiempo. El amigo de Diddy considera que el ataque fue más una advertencia o un intento de intimidación:

“Si este tipo hubiera querido hacerle daño, Sean habría resultado herido. Bastaría un segundo para cortarle la garganta y matarlo”, afirmó Finney, quien también señaló que Combs no se dejará intimidar por este tipo de amenazas.

Finney no especificó la fecha exacta del ataque, pero los abogados mencionaron que este tipo de incidentes han sido recurrentes durante el juicio de Diddy por tráfico sexual. En varias ocasiones, los abogados de Combs han alertado sobre amenazas de violencia mientras se desarrolla el proceso judicial.

En relación con el caso, Brian Steel, abogado de Combs, había informado al tribunal que un recluso armado con una navaja improvisada fue detenido por un guardia tras intentar agredir al rapero, aparentemente en un intento por ganar prestigio dentro de la prisión.

Sean “Diddy” Combs inicia proceso de apelación

Por otro lado, Sean “Diddy” Combs ha iniciado el proceso de apelación para recuperar su libertad, según lo informado por TMZ. El 20 de octubre, sus abogados presentaron la notificación formal de apelación y tendrán un plazo de entre 4 y 6 semanas para presentar el escrito formal.

Alexandra A.E. Shapiro ha sido designada como su representante legal en este proceso.

El pasado 3 de octubre, Combs fue sentenciado a más de cuatro años de prisión por dos cargos de transporte con fines de prostitución. Sin embargo, fue absuelto de los cargos de crimen organizado y tráfico sexual.

